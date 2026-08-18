Акціонери Unex Bank планують інвестувати в банк 250 млн грн

Загальний обсяг інвестицій в Unex Bank наблизиться до 1 млрд грн

Акціонери Unex Bank продовжують інвестувати у розвиток банку. До кінця 2026 року вони планують збільшити капітал на 250 млн грн. У результаті загальний обсяг вкладень акціонерів у банк із початку трансформації у 2021 році наблизиться до 1 млрд грн.

«Для нас інвестиції в банк — це інвестиції в Україну. Попри всі ризики, ми віримо в українську економіку й продовжуємо вкладати кошти в її розвиток», — коментує Іван Світек, акціонер та Голова правління Unex Bank.

У 2025 році чеські акціонери Томаш Фіала та Іван Світек вклали в Unex Bank 327 млн грн. Загальний обсяг інвестицій із початку трансформації досяг 739 млн грн.

У 2026 році НБУ вже погодив збільшення статутного капіталу Unex Bank на 247 млн грн за рахунок раніше залучених коштів субординованого боргу та дозволив включити до регулятивного капіталу ще 200 млн грн субординованого боргу. Паралельно акціонери продовжують підтримувати банк новими інвестиціями.

Зміцнення капіталу супроводжується активним зростанням бізнесу. За підсумками другого кварталу 2026 року чисті активи Unex Bank перевищили 6,5 млрд грн, збільшившись на 30% із початку року.

Кредитний портфель із початку року зріс на 54% — до 2,5 млрд грн. Лізинговий портфель у липні сягнув 1 млрд грн, роздрібний кредитний портфель — 1,5 млрд грн. У корпоративному сегменті портфель банківських гарантій досяг 831 млн грн, а їх продажі з початку року — 1 млрд грн.

Ресурсна база також активно зростає. Кошти корпоративних клієнтів збільшилися на 32%, до 2,5 млрд грн, фізичних осіб — на 22%, до 2 млрд грн. Казначейський портфель банку досяг 3,1 млрд грн.

Чистий процентний дохід із початку року становив майже 250 млн грн, операційний дохід перевищив 305 млн грн. Операційний прибуток зріс більш ніж у чотири рази — до 46 млн грн.

Покращуються і ринкові позиції банку. Станом на 1 червня Unex Bank посідав 35-те місце серед 59 банків України за обсягом чистих активів, піднявшись на чотири позиції з початку року. За обсягом кредитного портфеля банк за рік піднявся на сім позицій.

Одним із ключових принципів розвитку Unex Bank залишається відповідальне управління ризиками. Банк підтримує достатній запас капіталу та ліквідності, що дає змогу продовжувати роботу та масштабувати діяльність навіть в умовах воєнної невизначеності. Стратегія банку передбачає збалансоване зростання роздрібного та корпоративного бізнесу без концентрації на окремих сегментах.

«Ми будуємо банк, який поєднує сучасні технології та швидке ухвалення рішень. Тому продовжуємо інвестувати в цифрові продукти, онлайн-кредитування та рішення для приватних клієнтів і бізнесу. Водночас підтримуємо підприємництво та відновлення економіки, зокрема через участь у WE Finance Code та партнерство з Rayton для фінансування проєктів у сфері відновлюваної енергетики», — резюмував Іван Світек.

Довідково. Unex Bank працює в Україні з 1993 року. Після зміни власників у 2021 році банк розпочав новий етап розвитку як фінтех-стартап із банківською ліцензією. Акціонери: Томаш Фіала (75,01%) та Іван Світек (24,99%). Мережа банку налічує 18 відділень у 13 областях України.