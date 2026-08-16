Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Пресрелізи

У Севастополі ліквідували зрадника України, екс-командира субмарини “Запоріжжя” Шагєєва

2 хв читати
Додати як джерело

Зрадник України, колишній командир підводного човна "Запоріжжя" Роберт Шагєєв, який у 2014 році після окупації Криму без бою здав єдину українську субмарину, порушив присягу та продовжив службу в Чорноморському флоті РФ, загинув 13 серпня 2026 року. Про це свідчать дані бази російської податкової служби.

Загинув зрадник України, колишній командир підводного човна “Запоріжжя” Роберт Шагєєв: з'явилося підтвердження

Раніше з’являлася неофіційна інформація про можливий замах на Шагєєва в Севастополі, однак підтвердження цьому не було. Поява ІПН зрадника у переліку недійсних номерів фізичних осіб стала першим офіційним свідченням його смерті.

смерть шагєєва

Що відомо про злочинця

З 1999 року проходив військову службу за контрактом у Збройних Силах України. Останній контракт був укладений 26 червня 2009 року строком на п’ять років. Військове звання — капітан першого рангу.

Наказом командування ВМС ЗСУ № 201 від 15 жовтня 2013 року призначений на посаду командира великого підводного човна "Запоріжжя" Центру морських операцій ВМС ЗС України.

Під час окупації Криму навесні 2014 року Шагєєв проігнорував директиви про передислокацію військової частини до Одеси. Він мав прибути до нового місця служби (в/ч А2238) до 12 травня 2014 року, але не з’явився. Натомість він відмовився виводити підводний човен "Запоріжжя" на материкову частину України та заявив про намір служити в російській армії.

Після цього, 17 травня 2014 року, наказом начальника Генерального штабу Шагєєв був звільнений з посади командира човна та зарахований у розпорядження.

Після укладення контракту зі збройними силами РФ обійняв посаду заступника командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ.

Шагєєв підозрюється за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 408 — дезертирство (умисне нез’явлення на службу з метою ухилення) і ч. 1 ст. 111 — державна зрада (умисний перехід на бік ворога в період збройного конфлікту).

#чорноморський_флот #окупаціякриму #державназрада #книга_катів #севастополь
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Через значні похолодання в умовах постійної загрози ворожих обстрілів енергосистеми комунальні служби Києва опрацьовують додаткові алгоритми реагуван…

Читати