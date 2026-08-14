D-U-N-S Number для міжнародних тендерів

Для українських компаній участь у міжнародних тендерах дедалі частіше потребує не лише якісної комерційної пропозиції, а й стандартизованої міжнародної ідентифікації бізнесу. Одним з найбільш поширених ідентифікаторів є D-U-N-S Number - унікальний дев'ятизначний номер, який присвоюється компаніям у глобальній системі Dun & Bradstreet.

D-U-N-S Number використовується міжнародними корпораціями, фінансовими установами, закупівельними платформами та окремими державними і донорськими структурами для однозначної ідентифікації юридичної особи. Для української компанії наявність такого номера може бути необхідною під час реєстрації в системі постачальника, проходження due diligence або подання документів для участі в тендері.

«Міжнародний тендер починається не з ціни. Спочатку замовник має переконатися, що перед ним реальна юридична особа з підтвердженою назвою, адресою та бізнес-профілем. D-U-N-S Number допомагає пов'язати українську компанію з глобальною системою бізнес-ідентифікації та спрощує її перевірку міжнародними партнерами», - зазначив Максим Уракін.

Перед отриманням або актуалізацією D-U-N-S Number компанії варто перевірити правильність англомовного написання юридичної назви, адреси, організаційно-правової форми, контактних даних і відомостей про керівництво. Розбіжності між реєстраційними документами, корпоративним сайтом та міжнародним профілем можуть затримувати верифікацію.

Особливо актуальним D-U-N-S Number є для компаній, які прагнуть стати постачальниками великих міжнародних груп, працювати з глобальними ІТ-платформами, брати участь у закупівлях донорських організацій або системно виходити на ринки ЄС, США та інших країн.

Водночас сам номер не є сертифікатом надійності та не гарантує перемоги у тендері. Його функція - забезпечити однозначну ідентифікацію бізнесу та зв'язати юридичну особу з міжнародним бізнес-профілем, який замовник може використовувати під час перевірки.

Dun & Bradstreet підтримує глобальну систему бізнес-ідентифікації D-U-N-S і розвиває рішення для перевірки компаній, оцінки ризиків, комплаєнсу та роботи з постачальниками. В Україні з питаннями отримання та актуалізації D-U-N-S Number компанії можуть звертатися до підрозділу D&B - «Інтерфакс-Україна».

Dun & Bradstreet - міжнародний постачальник бізнес-даних та аналітичних рішень, історія якого почалася у 1841 році. D&B працює з даними про компанії у світі та надає інструменти для ідентифікації бізнесу, перевірки контрагентів, оцінки кредитних і комерційних ризиків, комплаєнсу та управління ланцюгами постачання.

Офіційним представником Dun & Bradstreet в Україні є інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна». Спеціалізований підрозділ D&B - «Інтерфакс-Україна» надає українським компаніям доступ до міжнародних бізнес-даних, допомагає перевіряти іноземних контрагентів та працювати з інструментами D&B.

Звернутися з питання можна через спеціалізований ресурс D&B — dnb.ua, електронною поштою – [email protected] або за телефоном +38 (044) 270-65-74.