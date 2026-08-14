Львів збирає шахових зірок у серпні

16–17 серпня 2026 року у Львові відбудеться 2-й етап всеукраїнського турніру "Кубок шахових зірок".

У програмі етапу чотири змагання – блискавичні та швидкі шахи (бліц і рапід) у двох секціях – відкритій (для чоловіків і жінок) та жіночій.

"Кубок шахових зірок" – грандіозний проєкт, аналогів якому за масштабом та масовістю в Україні ще не було. Турнір складається з 6-ти етапів – 5 відбіркових (Дніпро – відбувся 12–13 липня, Львів, Чернівці, Луцьк, Рівне) і фінал (Київ).

"Кубок шахових зірок": 2-й етап

Місце проведення:

Львів, LEM Depo Event Hall (вул. Дмитра Вітовського, 57)

Програма 2-го етапу:

16 серпня (неділя): бліц – 11 турів за швейцарською системою

17 серпня (понеділок): рапід – 9 турів за швейцарською системою

Призовий фонд 2-го етапу: 350 000 грн

"Шахи – це гра мудрості, сили духу та незламності. Нині у Львові на 2-му етапі "Кубку шахових зірок" зберуться найкращі гравці країни, справжні зірки нашого інтелектуального спорту. А загалом цей Кубок об'єднує як шахістів, так і українські шахи, адже змагання охоплюють 6 міст у різних регіонах країни. Бажаю всім учасникам і львівського, і наступних етапів – успіхів та натхнення, і хай переможуть найсильніші та найкреативніші. Впевнений, що "Кубок шахових зірок" стане відмінною школою для юних гравців. Україна вже не раз демонструвала, що має високий шаховий потенціал. І федерація зробить усе належне, аби мудра гра в нашій країні розвивалася та зростали справжні зірки," - сказав президент Федерації шахів України Олександр Камишін.

Турнір у Львові пройде в одному з найкращих залів міста – LEM Depo Event Hall. Це приміщення – колишнє трамвайне депо, яке після креативної та сучасної перебудови стало великим івент-простором, що регулярно приймає різноманітні форуми, концерти, шоу та інші масштабні події.

"Наш турнір відбудеться на сучасній івент-платформі LEM Depo Event Hall. Очікуємо участь не менше 300 гравців, серед яких буде 10 міжнародних гросмейстерів. Вперше в України плануємо організувати пряму трансляцію 30 партій лідерів. Ще одна цікавинка – найважливіші поєдинки буде наживо коментувати міжнародний гросмейстер Михайло Олексієнко. Очікуємо тисячі глядачів, які спостерігатимуть за подією на каналах YouTube, Lichess.org та Chess.com", - прокоментував директор і головний арбітр 2-го етапу "Кубку шахових зірок" Володимир Грабінський.

Організатори та спонсори

Головний організатор: Федерація шахів України

Організатор 2-го етапу: Комунальний заклад ДЮСШ "Дебют"

Генеральний партнер: група компаній Star Brands

За спонсорської підтримки торгових марок, що обирають мільйони українців: Flint, Chipster`s, La Pasta Protein+, Сан Санич

"2-й етап "Кубку шахових зірок" у Львові – це впевнене продовження нашого інтелектуального марафону. Старт у Дніпрі став справжнім доказом витримки та незламності: понад 350 учасників сіли за дошки, попри всі виклики прифронтового міста. Попереду ще 4 "раунди" – Луцьк, Рівне, Чернівці та грандіозний фінал у Києві.

Для Групи компаній Star Brands системна підтримка шахів – свідомий стратегічний вибір. Вміння мислити на кілька кроків уперед та ухвалювати швидкі, зважені рішення – це найнадійніша інвестиція в майбутнє України. Разом із Федерацією шахів України ми будуємо це майбутнє вже сьогодні," – розповів директор зі стратегічного маркетингу групи компаній Star Brands Євген Разуваєв.

Довідка Федерація шахів України – тел. 067-449-05-87

Додаткові матеріали

Анонс 2-го етапу

Регламент 2-го етапу

Список зареєстрованих учасників 2-го етапу