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Знищ свій перший НПЗ – в смартфоні. Реліз Deep Strike Arcade, гри-колаборації 1 Окремого центру СБС з платформою DeepState.

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Знищ свій перший НПЗ – в смартфоні. Реліз Deep Strike Arcade, гри-колаборації 1 Окремого центру СБС з платформою DeepState.
Фото: Deep Strike Arcade

На інтерактивній мапі DeepStateMap зʼявилась Deep Strike Arcade, гра про «далекобійні санкції», які щоночі доставляє підрозділ глибинного ураження – 1 Окремий центр безпілотних систем СБС.

У грі є різні рівні складності зі стратегічними цілями в глибокому тилу ворога: аеродроми, арсенали, елементи ВПК і десятки нафтопереробних заводів. Всі цілі є справжніми обʼєктами ураження, по яких системно відпрацьовують дрони 1 ОЦ СБС.

Окрім безпосереднього керування дроном, уникнення російської ППО та систем РЕБ, в кожній місії гравцю розказують про саму ціль та її стратегічне значення для збройної агресії рф проти України.

Розробкою займалась технічна команда DeepState та команда комунікацій «КЛИЧ» Центру рекрутингу СБС. Пограти у Deep Strike Arcade можна на платформі DeepState за посиланням.

Проходьте власні місії і діліться своїми результатами уражень у соцмережах.

Про підрозділ:

1 Окремий центр безпілотних систем СБС – це провідний та один із найефективніших підрозділів у складі Сил безпілотних систем ЗСУ, що спеціалізується на далеких ударах (Deep Strike), розвідувальних та ударних операціях стратегічного рівня. Підрозділ працює на глибині близько 3000 км вглиб території ворога та завдає нищівних збитків економіці рф.

1 ОЦ виріс із першого у світі експериментального батальйону БпАК, сформованого вихідцями з ССО, та колишнього 14-го окремого полку. 

Подати заявку в 1 ОЦ СБС можна на офіційному сайті підрозділу.

DeepState у Telegram: https://t.me/DeepStateUA 

1 Окремий центр СБС у Telegram: https://t.me/army_1usc 

#сбс #deep_strike_arcade #deepstate #компютерні_ігри
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