У відділеннях Sense Bank стали доступні міжнародні перекази Western Union

Sense Bank продовжує розширювати перелік фінансових сервісів для клієнтів. Банк розпочав співпрацю з міжнародною системою грошових переказів Western Union, завдяки чому відтепер клієнти можуть отримувати грошові перекази через більшість відділень мережі по всій Україні (крім тих, що розташовані в автосалонах).

За допомогою Western Union можна отримувати міжнародні перекази у доларах США, євро або гривні. Для цього достатньо звернутись до відділення Sense Bank із документом, що посвідчує особу та повідомити працівнику банку контрольний номер MTCN. Також за допомогою сервісу можна здійснювати перекази в межах України у гривні. Відправлення міжнародних переказів за межі України тимчасово не здійснюється.

«Ми прагнемо, щоб клієнти могли отримувати якомога більше необхідних фінансових сервісів у Sense Bank - швидко, зручно та в одному місці. Саме тому продовжуємо розширювати перелік наших послуг, щоб щоденні фінансові операції ставали ще простішими та доступнішими», - зазначила Юлія Тур, керівниця напряму роздрібного бізнесу Sense Bank.

Детальна інформація про сервіс, перелік відділень і умови здійснення переказів за посиланням

Довідково

Western Union - міжнародна система грошових переказів, яка працює більш ніж у 200 країнах і територіях світу та забезпечує швидке надсилання й отримання коштів.