Як перевірити продавця обладнання за кордоном перед сплатою авансу

Перед купівлею обладнання за кордоном українській компанії варто перевірити продавця, його фінансовий стан, адресу, власників і здатність виконати контракт.

Купівля промислового обладнання за кордоном часто передбачає значний аванс. Залежно від умов контракту український покупець може перерахувати постачальнику 30-70% вартості ще до виготовлення або відвантаження техніки.

Чим більшою є передоплата, тим важливіше переконатися, що іноземна компанія справді існує, має заявлену спеціалізацію, виробничі можливості та досвід виконання подібних контрактів.

Професійний сайт, презентація, фотографії обладнання та активне листування не є достатнім підтвердженням. Шахраї можуть використовувати чужі зображення, створювати компанії зі схожими назвами або надсилати рахунки з реквізитами третьої особи.

Перед укладенням договору варто перевірити точну юридичну назву продавця, реєстраційний номер, адресу, дату створення, статус, керівників, власників, корпоративні зв’язки, фінансові показники та платіжну історію.

Business ID Report і Business Information Report D&B можуть містити реєстраційні відомості, дані про діяльність, корпоративну структуру, фінансові показники, кредитні оцінки, платіжну поведінку та юридично значущі події.

«Чим привабливішою є пропозиція і чим більшим є аванс, тим ретельнішою має бути перевірка продавця. Фотографії обладнання, сайт і корпоративна презентація не підтверджують, що компанія має необхідні активи, досвід і можливість виконати контракт», - зазначив директор із розвитку та маркетингу «Інтерфакс-Україна», керівник бізнес-підрозділу D&B-«Інтерфакс-Україна», кандидат економічних наук Максим Уракін.

Окремо потрібно зіставити банківські реквізити з юридичною особою, зазначеною в контракті. Зміна рахунку безпосередньо перед оплатою, прохання перерахувати гроші іншій компанії або використання банку в третій країні потребують додаткового пояснення.

Ризик можна зменшити за допомогою поетапної оплати, документарного акредитива, банківської гарантії, страхування, незалежної інспекції виробництва або перевірки обладнання перед відвантаженням.

Якщо продавець є посередником, покупець має розуміти, хто безпосередньо виробляє обладнання, хто відповідає за гарантію та хто матиме зобов’язання у разі затримки або технічного дефекту.

Перевірка необхідна і після підписання договору, особливо якщо виготовлення триває декілька місяців. Погіршення фінансового стану, зміна власника або припинення діяльності можуть вплинути на виконання замовлення.

Dun & Bradstreet працює у сфері бізнес-інформації та оцінювання ризиків із 1841 року. Компанія надає міжнародні бізнес-звіти, дані про платіжну поведінку, корпоративні зв’язки, кредитоспроможність і структуру власності підприємств.

Офіційним представником D&B в Україні є «Інтерфакс-Україна». Спеціалізований підрозділ агентства допомагає українським компаніям замовляти перевірку іноземних виробників, продавців і постачальників. «Інтерфакс-Україна» працює з 1992 року та є незалежним українським інформаційним агентством.

Звернутися з питання можна через спеціалізований ресурс D&B — dnb.ua, електронною поштою – [email protected] або за телефоном +38 (044) 270-65-74.