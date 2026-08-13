Soft Skills Summit 2026 збере в Україні понад 70 експертів із розвитку людей і команд

Міжнародний Soft Skills Summit 2026, присвячений розвитку людей, команд і організацій в умовах поширення штучного інтелекту, відбудеться 12-14 вересня у гібридному форматі та об'єднає понад 70 українських і міжнародних експертів.

Як повідомили організатори заходу, перший день саміту відбудеться офлайн у Києві з онлайн-трансляцією, ще два дні пройдуть онлайн. Очікується участь понад 5 тис. осіб.

У межах саміту також уперше відбудеться Soft Skills Summit Awards 2026 - професійна премія для корпоративних програм у сфері розвитку лідерства, талантів, команд, корпоративної культури та soft skills.

За словами організаторів, програма Soft Skills Summit побудована навколо трьох рівнів розвитку - людини, команди та організації.

12 вересня програма буде присвячена індивідуальному розвитку. Цього дня у Києві відбудуться виступи на головній сцені, панельні дискусії, практичні Soft Skills Hubs, Mindfulness-зона, EXPO, Guided Speed Networking, а також церемонія нагородження переможців Soft Skills Summit Awards 2026.

13 вересня онлайн-програма буде зосереджена на розвитку команд, комунікації, психологічній безпеці та сучасних підходах до лідерства.

14 вересня учасники обговорюватимуть корпоративну культуру, управління талантами та змінами, організаційну ефективність і трансформацію компаній під впливом штучного інтелекту.

"Сьогодні конкурентна перевага компаній визначається не лише технологіями. Вона визначається людьми, їхньою здатністю мислити, взаємодіяти, навчатися й вести інших через зміни. Саме тому ми створили Soft Skills Summit - платформу, яка об'єднує світову експертизу та український досвід, щоб допомогти людям, командам і організаціям бути готовими до майбутнього", - зазначили співзасновники UpPro School та Soft Skills Summit Ігор Лук'яненко та Наталі Новгородська.

Організатори зазначають, що розвиток soft skills набуває додаткового значення на тлі поширення технологій штучного інтелекту та зміни вимог ринку праці.

Згідно з прогнозом World Economic Forum, до 2030 року зміниться близько 39% професійних навичок, необхідних для роботи. Серед компетенцій, значення яких зростатиме найшвидше, називаються аналітичне мислення, стійкість, адаптивність, креативність, лідерство та соціальний вплив.

Для України актуальність цієї проблематики також пов'язана з дефіцитом кадрів, інтеграцією ветеранів і внутрішньо переміщених осіб на ринок праці, можливим поверненням українців із-за кордону, необхідністю розвитку управлінських команд та впровадженням AI-інструментів у бізнес-процеси.

Серед заявлених спікерів Soft Skills Summit 2026 - засновник Fedoriv Group Андрій Федорів, професор Case Western Reserve University та експерт з емоційного інтелекту і лідерства Richard E. Boyatzis (США), експерт із комунікацій і TED-спікер Julian Treasure (Велика Британія), старша віцепрезидентка HR SoftServe Рента Дельпорте, голова Advanter Group Андрій Длігач, лідерка Академії PwC Україна Ірина Блінова, бізнес-консультант Frank Pucelik (США), експертка з комунікацій та People-First культури Shola Kaye (Велика Британія), а також соматична трансформаційна коучка і TED-спікерка Chen Lizra (Канада).

Повна програма та інформація про участь доступні на сайті Soft Skills Summit 2026.

Саміт орієнтований на власників бізнесу, CEO, керівників команд, HR- та L&D-фахівців, бізнес-тренерів, коучів, психологів, консультантів та інших фахівців, які працюють із розвитком людей і організацій.

У межах Soft Skills Summit Awards 2026 буде визначено найкращі програми у п'яти номінаціях: розвиток лідерства, розвиток талантів, розвиток команд і корпоративної культури, підтримка ментального здоров'я, а також інновації у навчанні та розвитку soft skills.

Оцінювання проєктів проводитиметься за єдиною методологією, розробленою Аналітичним центром UpPro School за участі громадської організації "Незалежна асоціація психології та коучингу" та незалежного експертного журі. Організатори заявляють, що основними критеріями стануть професійна цінність програми, якість реалізації та фактичний вплив незалежно від розміру компанії.

Детальна інформація про премію та умови участі розміщена на сторінці Soft Skills Summit Awards 2026.

Організатором саміту виступає UpPro School - міжнародний освітній центр навчання та підвищення кваліфікації психологів, HR- та L&D-фахівців, керівників та інших професіоналів, які працюють із розвитком людей, команд і організацій. За даними організаторів, UpPro School є акредитованим CPD-провайдером Великої Британії, понад 150 тис. учасників долучилися до освітніх заходів центру, понад 8 тис. слухачів пройшли професійне навчання.

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Контакт із питань партнерства: Світлана Чаурова, [email protected].

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