Оприлюднено відео та реквізити для підтримки родини Кучерів після трагедії в Пухівці

Народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар оприлюднила відео Юрія – старшого сина родини Кучерів із Пухівки на Київщині, у будинок яких влучили шість російських дронів-камікадзе, повідомляєтсья на сайті політсили.

У відео хлопець ділиться спогадами про загиблих рідних та відтворює хронологію нічних подій, що забрали життя його брата Дмитрика, бабусі та дідуся.

«Я хочу вам розповісти про горе, що трапилось в моїй сім’ї. Це мій молодший брат Вова. От що з ним зараз. Це ще один мій молодший Дімуська. Його з нами більше немає. Мама і тато в лікарні з опіками, з пораненнями. А це бабуся і дідусь. Пряме влучання дрону. Від бабусі нічого не залишилось. Це наш будинок, який ми будували самі протягом 10 років з нуля. Тільки-но закінчили будівництво і почали потроху насолоджуватись життям – і нічого не залишилось. Шість шахедів в один звичайний будинок під Києвом в селі Пухівка.

"Перший залетів одразу в дитячу, де спав Дмитрик. І більше не прокинувся. Всі інші після удару були під завалами, одежа загорілася, але зуміли вибратись. І через деякий час, орієнтовно в 10 хвилин, поки батько шукав Дмитрика у вогні під завалами, мама та Вова були біля забору, дідусь та бабуся були біля сараю. До них на допомогу йшов сусід, хлопець 21 рік. І в той момент прилетів другий дрон, пряме влучання в бабусю. Дідуся відкинуло, але він не вижив. Сусід дивом врятувався із осколками в тілі, пораненнями. Після цього мама, тато і Вова почали бігти в поле, поки шахеди прилітали один за одним на територію домівки. Шахеди були з камерою та тепловізором, під керуванням «людини», якщо її можна так назвати", – говорить Юрій Кучер.

«Це відео «проживе» на моїй сторінці недовго. Бо фейсбук визначає це як «жорстокий контент». І це справді невимовно жорстокий контент. Його важко додивитися, і неможливо без сліз… Але Олександр Кучер, чотирирічний син і батьки якого загинули від цілеспрямованого удару 6! російських шахедів попросив нас: я хочу щоб люди, щоб увесь світ знав про ці звірства, коли дітей і жінок розстрілюють як в тирі… І от що робити з цією з цією жорстокістю ні ФБ, ні світ – відповіді не дає…

«Від цього легше закритися і відмежуватися, як від «жорстокого і неприйнятного контенту». Але не нам, українцям. Бо всі ми – потенційні цілі на цьому полігоні, де росія випробовує межі свого людиноненависництва. Тому ми відмежуватися не можемо. Можемо лише підтримувати, плакати разом і допомагати», – пише Сюмар.

Реквізити для допомоги родині Олександра Кучера:

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Раніше під час зустрічі з Петром Порошенком батько родини Олександр Кучер сказав, що хоче, аби увесь світ дізнався про страшні звірства росіян.