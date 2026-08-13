"Зима близько: чи готові держава та суспільство?": у Києві відбулася публічна дискусія про готовність України до викликів майбутньої зими

Київ, 13 серпня 2026 року. У Києві відбулася презентація практичного проєкту Громадсько-військового руху (ГВР) "Зима. Місто вистоїть" – комплексної дорожньої карти, покликаної допомогти громадам підготуватися до роботи в умовах масованих ракетно-дронових атак, тривалих блекаутів, перебоїв із теплом та водопостачанням і можливих гуманітарних криз під час опалювального сезону 2026/2027 років.

Учасники обговорили, наскільки держава та громади реально готові до зими, які критичні ризики можуть виникнути внаслідок атак на енергетичну та комунальну інфраструктуру, чи достатньо ресурсів громад для автономної роботи в умовах тривалих блекаутів, як має бути організована взаємодія між центральною владою, місцевим самоврядуванням, військовими, рятувальними службами та громадськістю, як формувати проактивну інформаційну відповідь на кампанії, спрямовані на паніку та дестабілізацію суспільства, а також які практичні рішення необхідно реалізувати вже зараз, до початку опалювального сезону.

Окрему увагу було приділено гуманітарному виміру зимових ризиків: захисту маломобільних і самотніх людей, готовності укриттів і Пунктів незламності, спроможності міст приймати людей у разі нової хвилі евакуації. Одним із центральних елементів заходу стала презентація практичного проєкту Громадсько-військового руху "Зима. Місто вистоїть" — дорожньої карти підготовки міст до блекаутів, обстрілів та зимових криз.

Організатори: ГО "Фонд сприяння демократії", Український безпековий клуб (за підтримки Фонду Ганнса Зайделя в Україні), співорганізатор — ГО "Громадсько-військовий рух".

"Взимку найбільше ризикують ті, кого не видно"

Керівник Дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA Юрій Гончаренко, який модерував дискусію, окреслив природу зимових ризиків сезону 2026/2027 років та представив роботу Українського безпекового клубу зі створення наскрізного механізму захисту маломобільних людей, самотніх літніх людей, людей з інвалідністю та сімей військовослужбовців в умовах ймовірних зимових надзвичайних ситуацій.

"Взимку, коли надовго зникають світло, тепло чи вода, найбільше ризикують ті, кого не видно: самотні літні люди, люди з інвалідністю, ті, хто не може вийти з квартири й попросити про допомогу. Вони не стоять у чергах за допомогою — вони просто випадають із поля зору. Вони не перекривають дороги через відсутність світла – тому про їх проблеми може ніхто і не знати. А якщо доходить до евакуації, місця в транспорті першими займають ті, хто мобільніший", — зазначив Гончаренко.

За його словами, командою УБК розробляється повний комплект готових рішень для громад.

"Наш проєкт створює механізм, який не дозволяє забути про цих людей. Ми розробляємо повний комплект готових рішень: як заздалегідь знати, хто потребує підтримки, як організувати персональний супровід, як підготувати інклюзивну евакуацію і як передати людину з Києва до громади, наприклад, на Львівщині так, щоб на іншому кінці її зустріли й подбали. Бо підготуватися треба до того, як вдарить криза", — наголосив він.

Наголошуючи на певній кабінетності рішення Українського безпекового клубу, він закликав присутніх звернути увагу та долучитися до практичного і дуже цільового проєкту Громадсько-військового руху.

"Міста мають бути готовими до найскладнішого"

Голова ГО "Громадсько-військовий рух" Олексій Івашин наголосив, що підготовка до зими має стати спільним завданням людей, державних інституцій, громад, волонтерів та громадянського суспільства.

"Ми маємо виходити не з оптимістичного сценарію, а з необхідності бути готовими до найскладнішого. Саме для цього ГВР створив проєкт "Зима. Місто вистоїть" — як практичний інструмент, який відповість на гострі питання у практичному ключі та допоможе людям, державі і громадам успішно пройти холодний період під час жорстких блекаутів", — зазначив Івашин.

За його словами, окремим завданням ГВР стане посилення взаємодії між органами влади, військовими, державними службами, ветеранами, волонтерами та громадськістю. Саме така міжсекторальна координація визначена одним із ключових напрямів роботи руху.

"Це дорожня карта від оцінки ризиків до конкретної дії"

Керівник проєкту та представник ГВР у Полтавській області Віталій Мірошниченко представив мету, структуру, етапи реалізації та очікувані результати проєкту "Зима. Місто вистоїть". Проєкт сформовано на основі експертизи спеціалістів у сферах енергетики, тепло- та водопостачання, інженерних систем життєзабезпечення, цивільного захисту, комунального господарства, кризового менеджменту та інформаційної безпеки; його головна мета — не лише окреслити проблематику, а й запропонувати громадам практичні рішення та алгоритми дій до настання холодів.

""Зима. Місто вистоїть" — це не документ заради документа. Це дорожня карта, яка має допомогти громадянам та місту відповісти на конкретні питання: що буде, якщо електроенергії не буде 24, 48 чи 72 години; як забезпечити тепло і воду; де люди зможуть отримати допомогу; як працюватимуть критичні об'єкти; хто і за що відповідає. Ми хочемо перевести підготовку до зими з формального звітування у площину реальної готовності", — заявив Мірошниченко.

У межах проєкту особливу увагу приділено великим містам із висотною забудовою та централізованими мережами, які є особливо вразливими до тривалого припинення електропостачання та пошкодження критичної інфраструктури.

"Потрібно перевіряти не папери, а реальну готовність"

Підприємець та фахівець із систем життєзабезпечення Сергій Лейвіков наголосив на необхідності налаштовуватись на системну і тривалу роботу з модернізації систем життєзабезпечення.

"Відновлення, децентралізація опалення, нажаль, не відбуваються швидко. Є залежність від фінансування, виробництва та постачання обладнання, швидкості міжнародної допомоги. Так, нам треба швидко, але зовнішній світ не в змозі пришвидшити свої процеси, — наприклад, виготовлення когенераційних установок. Громади мають зараз чесно для себе і країни сформулювати реальний стан справ, та який план дій з модернізацій — не лише на 2 місяця, а наприклад на 5 років. Щоб робити великі справи з міжнародним фінансуванням з якісним обладнанням потрібний значний час, певна послідовність", — зазначив він.

Саме аудит виконання планів стійкості громад та визначення конкретних кроків підготовки до осінньо-зимового сезону були серед ключових тез його виступу.

"Місто має бути готовим прийняти людей"

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко звернув увагу на необхідність завчасної підготовки міст, що можуть стати пунктами прийому людей у разі погіршення безпекової та гуманітарної ситуації в інших регіонах України.

"Ми повинні виходити з того, що зимова криза може мати не лише інфраструктурний, а й гуманітарний вимір. Якщо через тривалі блекаути чи проблеми з теплопостачанням частина людей буде змушена тимчасово залишити свої міста, громади, які прийматимуть їх, мають бути до цього готовими. Потрібні конкретні місця, механізми розміщення, логістика та взаємодія між містами. Готувати це потрібно до початку кризи, а не в момент, коли вона вже сталася", — наголосив Москаленко.

Питання готовності західних регіонів України до прийняття значної кількості внутрішньо переміщених осіб стало одним з ключових напрямів дискусії.

"Стійкість громади починається з чесної відповіді на питання: що буде завтра?"

Виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова зосередила увагу на практичній готовності міста до тривалого відключення електроенергії.

"Для кожного міста критично важливо сьогодні чесно відповісти на просте питання: що ми робитимемо, якщо взимку електроенергії не буде 24, 48 або 72 години? Необхідно знати не лише кількість укриттів чи Пунктів незламності, а й їхню фактичну спроможність: чи є там тепло, вода, зв'язок, можливість прийняти людей та забезпечити їхню базову безпеку. Готовність потрібно перевіряти практично, а не лише звітувати про неї", — зазначила вона.

Питання практичної перевірки готовності укриттів і Пунктів незламності до тривалого блекауту було винесено в окремий блок її виступу.

"ВПО — це не лише навантаження, а й частина стійкості громади"

Секретар Лозівської міської ради Харківської області Юрій Кушнір наголосив на необхідності готувати громади до можливого нового етапу прибуття громадян з зони бойових дій та одночасно не допустити соціальної напруги.

"Для прифронтових громад питання зими — це питання виживання та організації базової життєдіяльності. Ми маємо бути готовими до масштабного блекауту і нової хвилі евакуації до громади. Водночас важливо не допустити протиставлення місцевих жителів і внутрішньо переміщених людей. Правильна організація допомоги, комунікація та залучення людей до життя громади можуть перетворити додаткове навантаження на ресурс її стійкості", — підкреслив Кушнір.

Питання забезпечення людей у разі масштабного блекауту, можливої нової хвилі евакуації та запобігання соціальній напрузі між місцевими жителями та ВПО було окремо визначене програмою дискусії.

Від сценарію надзвичайної ситуації — до конкретного алгоритму

Учасники дискусії наголосили: підготовка до опалювального сезону 2026/2027 років має враховувати одночасно кілька кризових факторів — атаки на енергетичну та газову інфраструктуру, тривалі блекаути, ризики для систем тепло- і водопостачання, функціонування каналізації, медичної допомоги та укриттів.

Окремим викликом залишається інформаційна безпека. В умовах масштабних перебоїв із електроенергією та комунальними послугами противник може використовувати інформаційно-психологічні операції для поширення паніки та дестабілізації населення.

Підсумком дискусії стала спільна позиція учасників: час для підготовки до зими — до настання морозів. Ключове завдання найближчих місяців — не просто оцінити ризики, а виявити слабкі місця кожної громади та перетворити їх на конкретний план дій, поєднавши підготовку інфраструктури з кризовим менеджментом, цивільним захистом, комунікацією з населенням та міжвідомчою взаємодією.

Розмова вийшла гострою і без купюр: учасники не оминали незручних питань — від реальної, а не звітної готовності укриттів і Пунктів незламності до спроможності міст витримати тривалі блекаути та прийняти нову хвилю евакуйованих. Саме такий формат відвертої розмови організатори вважають необхідною умовою чесної підготовки: проблеми, названі вголос за кілька місяців до холодів, ще можна встигнути розв'язати. Розмова про зимову готовність на цьому не завершується — напрацювання дискусії будуть використані в подальшій експертній та практичній роботі організаторів і громад.

Довідково. "Зима. Місто вистоїть" — розроблений Громадсько-військовим рухом системний проєкт ґрунтовної підготовки громад до зими в умовах війни, що передбачає алгоритми та механізми дій на випадок обстрілів, блекаутів, втрати тепла й водопостачання та інших надзвичайних сценаріїв. Другий етап проєкту стартує з настанням холодів і буде спрямований безпосередньо на допомогу мешканцям громад, які опиняться перед викликами холодного періоду.

Контакти для ЗМІ: Юрій Гончаренко, тел.: 063 765 90 85, [email protected]