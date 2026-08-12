"Інтергал-Буд" увійшов до трійки лідерів рейтингу найкращих девелоперів Львова

Девелоперська компанія "Інтергал-Буд" посіла третє місце у рейтингу ТОП-10 девелоперів Львова 2026 року за версією Ukrainian Business Award.

Рейтинг сформовано на основі комплексної аналітики за авторською методологією Ukrainian Business Award, яка враховує фінансові результати компаній, кількість реалізованих проєктів, репутацію, клієнтський досвід, цифрову присутність, впізнаваність бренду, активність у соціальних мережах, інноваційність та експертну оцінку.

За результатами дослідження "Інтергал-Буд" отримав 62,3 балів. Серед сильних сторін компанії експерти рейтингу відмітили - масштаб, фінансові показники, цифрову та соціальна присутність, а також багаторічний досвід роботи на ринку.

До трійки лідерів рейтингу також увійшли Avalon та РІЕЛ, що підтверджує високий рівень конкуренції.

"Для нас важливо, що рейтинг оцінює не лише кількість реалізованих проєктів, а й фінансову стабільність, репутацію, клієнтський досвід та якість комунікації. Бути в трійці провідних девелоперів Львова - це підтвердження сильних позицій компанії на ринку та довіри до "Інтергал-Буд" з боку клієнтів і партнерів. Водночас ми не зупиняємося на досягнутому та продовжуємо підвищувати рівень сервісу. Запустили у Львові нову для наших клієнтів опцію квартир із готовим ремонтом, розпочали реалізацію нових клубних будинків та продовжуємо запускати нові продукти та вдосконалювати клієнтський досвід. І все це ми можемо робити завдяки нашим захисникам, які щодня боронять Україну", - зазначила директор з маркетингових комунікацій, Тетяна Донкоглова.

Детальніше з рейтингом та методологією - на сайті Ukrainian Business Award.