Російського командира заочно засудили до 10 років за жорстоке поводження з цивільними

Бородянський районний суд Київської області 7 серпня 2026 року визнав винним за ст. 438 КК України російського командира, який під час тимчасової окупації Київської області 2022 року жорстоко поводився з цивільним населенням.

Про це повідомляє проєкт “Книга катів українського народу”.

Хто злочинець

Разуваєв Віталій Миколайович (06.01.1975 р.н.) - уродженець селища Озинки Саратовської області Росії.

Проходив службу в так званій інтернаціональній бригаді "Пятнашка", яка входила до складу 100-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Командир роти, позивний - "Зима".

Обставини злочину

5 березня 2022 року російські військовослужбовці зайшли на терторію підприємства у селі Луб'янка Бучанського району Київської області, де на той час через неможливість евакуюватися тимчасово проживали двоє власників компанії і двоє їхніх найманих працівників.

Для залякування цивільних окупанти відкрили вогонь з автоматичної зброї по вхідних металевих дверях приміщення, після чого вивели їх на вулицю, наказавши стати на коліна на сніг біля будівлі. Приводом до агресії росіяни назвали те, що з цієї території начебто зафіксували сигнал, який навів вогонь на їхню колону.

Попри те, що цивільні були вдягнуті, а температура повітря становила близько нуля, їх протримали на колінах близько 30 хв. Окупанти відібрали у потерпілих мобільні телефони й документи й відвели заручників для допиту до закинутої напівзруйнованої цегляної будівлі по сусідству.

Допит проводив особисто Разуваєв. На відміну від інших окупантів, він не носив балаклаву, його обличчя завжди було відкритим, завдяки чому потерпілі змогли детально запам’ятати його зовнішність (він має помітну особливість - одне око пошкоджене) та згодом впізнали його за фотознімками під час слідчих дій.

Після допиту за наказом Разуваєва потерпілі протягом кількох годин стояли або сиділи на холоді біля стіни будівлі. Лише через шість-вісім годин жінці-власниці підприємства під конвоєм дозволили сходити до виробничого приміщення та взяти деякий теплий одяг і старий матрац.

В якийсь момент Разуваєв почав погрожувати людям розстрілом, дославши патрон у патронник своєї зброї.

Врешті усіх чотирьох змусили провести ніч на 6 березня у цьому приміщенні без опалення, коли температура повітря опустилася нижче нуля. За весь час утримання окупанти видали заручникам лише один сухий пайок на чотирьох осіб.

Вранці Разуваєв повернув викраденим людям паспорти і відпустив їх. Мобільні телефони окупанти привласнили собі.

Вирок

Суд визнав дії Разуваєва порушенням законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України) і заочно засудив його до десяти років позбавлення волі.

Кримінальне провадження щодо окупанта внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12022000000001323 від 2 грудня 2022 року.