Швидкість та точність у геології: «Укрнафта» продовжує розвиток ШІ для обробки та аналізу даних

«Укрнафта» продовжує цифровізацію геологічних і виробничих процесів, щоб швидше обробляти великі масиви даних, підвищувати якість їх аналізу та ухвалювати більш точні інженерні рішення.

У першому півріччі 2026 року команда Науково-дослідного та проєктного інституту реалізувала два нові проєкти із застосуванням штучних нейронних мереж.

Перший — для покращення якості сейсмічних даних. Нейромережі допомагають підвищувати їхню роздільну здатність і зменшувати шуми, що дає геологам якіснішу інформацію для планування буріння.

Другий — автоматизація оцифрування структурних карт. Завдяки використанню штучного інтелекту швидкість їх обробки зросла приблизно у п'ять разів.

«Конкурентоспроможність сучасної нафтогазової компанії визначається не лише технікою чи новими свердловинами. Вона дедалі більше залежить від того, наскільки швидко компанія вміє працювати з даними. Саме тому «Укрнафта» послідовно впроваджує рішення на основі штучного інтелекту, - зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. - Дякую команді Науково-дослідного та проєктного інституту за професійну роботу. Саме такі рішення допомагають будувати сучасну технологічну компанію, де цифрові інструменти та штучний інтелект стають частиною щоденної роботи».

Паралельно фахівці вдосконалюють й раніше створені цифрові рішення: автоматичну інтерпретацію геофізичних досліджень свердловин, системи прискореного оцифрування каротажних матеріалів та рекомендаційні моделі для вибору свердловин-кандидатів для інтенсифікації.

Ще один важливий результат — автоматизація підготовки геолого-геофізичних даних для цифрових моделей родовищ. Якщо раніше цей процес займав від двох до шести тижнів, то сьогодні — лише один день.

Окремий напрям — цифровізація архівів. Уже оцифровано та перекладено українською мовою понад 600 тисяч геолого-промислових документів. Водночас продовжуємо розвиток сервісу «КСПД-Навігація», який значно спрощує пошук і аналіз технічної інформації.

Попереду — нові проєкти. Зокрема, триває робота над системою автоматичного виявлення розломів за даними 3D-сейсморозвідки та створенням інтелектуального асистента для роботи з геолого-промисловими даними.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.