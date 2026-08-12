Валютні ліміти зросли у 2-4 рази: в UGB (Укргазбанку) пояснили, які нові можливості отримали українці

З 11 серпня українці отримали більше можливостей для використання власних коштів: Національний банк України збільшив низку валютних лімітів для фізичних осіб. Зміни стосуються зняття готівкової валюти, розрахунків за кордоном та безготівкової купівлі валюти.

UGB (Укргазбанк) уже налаштовував всі системи, щоб нові можливості стали доступними клієнтам банку якнайшвидше. Одне з найбільш відчутних нововведень стосується безготівкової купівлі іноземної валюти.

Відтепер фізичні особи можуть купувати її на суму до 200 тис. грн на місяць в еквіваленті в одному банку. Раніше цей ліміт становив 50 тис. грн.

Таким чином, доступний обсяг таких операцій збільшився одразу у чотири рази. Також удвічі – зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті на день – збільшено ліміт на зняття готівки з валютних рахунків в Україні та за кордоном.

Ще одна зміна стосується використання гривневих коштів за кордоном.

Місячний ліміт на оплату товарів та послуг з усіх гривневих рахунків клієнта збільшено вдвічі – до 200 тис. грн в еквіваленті. Йдеться, зокрема, про оплату товарів, послуг та оренди житла.

"Йдеться про щоденні операції людей – розрахунки за кордоном, доступ до власної валюти, можливість купувати валюту. Тому для нас було важливо максимально швидко адаптувати всі необхідні процеси до нових правил. UGB уже провів відповідні налаштування, щоб клієнти могли якнайшвидше користуватися розширеними можливостями. Фактично це означає більше свободи для клієнта у тому, як розпоряджатися власними коштами", – зазначають у пресслужбі банку.

Водночас частина чинних обмежень для фізичних осіб залишається без змін.

Зокрема, в Україні з гривневого рахунку фізособи можна, як і раніше, знімати до 100 тис. грн на день.

Не змінився і ліміт на зняття готівки за кордоном із гривневих рахунків – він становить до 12,5 тис. грн протягом семи календарних днів.

Безготівкові розрахунки картками в Україні здійснюються без обмежень. Розрахунки валютними картками за товари та послуги також здійснюються без обмежень щодо суми.

У UGB зазначають, що розширення валютних можливостей означає для клієнтів менше обмежень у повсякденних фінансових операціях та більше можливостей користуватися власними коштами в Україні й за кордоном.

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