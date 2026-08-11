«Привиди Бахмута: спогади снайпера» — особиста історія командира легендарного підрозділу

«Привиди Бахмута: спогади снайпера» — документальна оповідь командира снайперського підрозділу «Привиди Бахмута» Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького з позивним Привид.

Це особиста історія людини, яка воює за Україну й розповідає про війну не мовою офіційних зведень чи героїчних легенд, а через власний досвід.

Книга не є документальною реконструкцією боїв чи хронологією військових операцій. Автор не прагне створити героїчний образ війни або власного підрозділу. Натомість він пропонує особисте свідчення про людей, які добровільно стали до зброї, про втому, страх, відповідальність, побратимство та пам’ять, яка не завершується після останнього бою.

«Привиди Бахмута» починаються словами: «Ця книга — не про таку війну, як її показують у новинах. Тут немає гучних слів і правильних фраз». Цей принцип визначає весь текст. Автор розповідає не лише про бойову роботу снайперів, а й про внутрішній досвід війни: життя між бойовими виходами, втрати побратимів, моменти виснаження та силу, яку дає взаємна підтримка.

Книга складається із 46 розділів, які можна читати як окремі історії. Вони охоплюють шлях підрозділу від його створення до виходу з Бахмута.

Поруч із бойовими епізодами в книзі постають конкретні люди — снайпери, медики, механіки, командири, ті, хто загинув, і ті, хто вижив. Саме вони стають головними героями розповіді. За задумом автора, це історія не про абстрактних героїв, а про звичайних людей, які вчилися воювати, виживати й залишатися людьми в умовах війни.

Окремою темою книги є пам’ять. Видання присвячене загиблим побратимам автора — Вадиму з позивним «Батько Тарас» та Олегу з позивним «Хитрий». Наприкінці книги автор пояснює, що писав її не для того, щоб щось довести, а щоб залишити пам’ять без прикрас — такою, якою вона є.

Таким чином, «Привиди Бахмута» стають не лише особистими спогадами командира, а й способом зберегти історії та голоси людей, які пройшли через бої за Бахмут.

«“Привиди Бахмута” — це не просто книжка про снайперів і війну. Це історія людей, яких війна змусила змінитися, навчила бачити смерть поруч і водночас цінувати життя як ніколи. Ми пройшли Бахмут, змінилися разом із війною і продовжили свій шлях. Ця книжка — про тих, хто залишився, про тих, кого вже немає, і про ціну, яку Україна платить за своє майбутнє. Я хочу, щоб після цієї книги люди розуміли не лише, як ми воювали, а й заради чого ми вистояли і продовжуємо стояти», — зазначає Привид.

Окрім тексту, книга містить QR-коди, що ведуть до фотографій, відео та додаткових матеріалів про діяльність підрозділу. Вони дають змогу побачити людей і місця, про які йдеться в розповіді, та доповнюють особисті свідчення автора документальними матеріалами.

«Привиди Бахмута: спогади снайпера» — це свідчення безпосереднього учасника російсько-української війни про бойовий шлях підрозділу, його людей, втрати, побратимство та досвід боротьби за Україну.

Книжка «Привиди Бахмута: спогади снайпера» виходить у видавництві Yakaboo Publishing. Вихід друкованого видання запланований на 4 вересня 2026 року. Наразі книжка вже доступна для передзамовлення на сайті Yakaboo, а після виходу її можна буде придбати через книжкову платформу та в інших точках продажу, де буде представлене видання