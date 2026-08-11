F-Drones першою в Україні локалізувала 100% виробництва комплектуючих для БпЛА in-house

Українська defense-tech компанія F-Drones послідовно зменшує залежність від іноземних постачальників, налагоджуючи власне виготовлення комплектуючих для безпілотників, розповів СЕО F-Drones Станіслав Хутор.

За його словами, F-Drones стала першою українською компанією, якій вдалося досягти 100% локалізації виробництва комплектуючих безпосередньо всередині підприємства (in-house).

"Ми перша українська компанія, яка локалізувала виробництво 100% комплектуючих in-house для дронів: двигуни, рами, електроніка – польотні контролери, регулятори швидкості, системи зв’язку, відеопередавачі, антени наземні й бортові в усьому діапазоні частот. Усе те, що зазвичай ставить виробника в залежність від Китаю. Ми від цієї залежності позбавляємось", – наголосив Станіслав Хутор.

Коментуючи вимоги США до комплектуючих, СЕО компанії зазначив, що у Сполучених Штатах діє сувора вимога закону NDAA – абсолютна відсутність китайських деталей у конструкції дрона.

"Ми маємо чітке розуміння, як досягти 100% відповідності NDAA-стандартам по всій лінійці та бути включеними до реєстру Blue UAS – офіційного переліку безпілотників, дозволених до закупівлі урядовими й оборонними структурами США. До речі, наш БпЛА F10 уже внесений до цього "блакитного списку"", – зазначив він.

Як повідомлялося раніше, Україна вперше експортувала до США готові бойові дрони. Партію з 2000 ударних FPV-дронів F10 від F-Drones відправлено до США в межах проєкту Drone Dominance, що реалізується для Департаменту війни США.