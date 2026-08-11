Портфель ОВДП клієнтів Sense Bank перевищив 20 млрд грн

Sense Bank залишається одним з лідерів ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для фізичних осіб. Наразі частка банку в цьому сегменті становить 12,88%.

Українці активно інвестують в ОВДП, поєднуючи можливість отримати дохід із підтримкою держави та фінансуванням її оборонних потреб. Станом на 31 липня 2026 року портфель ОВДП фізичних осіб в Україні становить 159,07 млрд грн. Із них 20,54 млрд грн припадає на клієнтів Sense Bank.

Портфель ОВДП клієнтів Sense Bank та обсяги продажу державних облігацій продовжують стабільно збільшуватися. З початку року портфель клієнтів зріс на 28,6%, демонструючи в середньому близько 4% приросту щомісяця.

«Інтерес клієнтів до ОВДП цілком закономірний. Для багатьох українців це один із найпростіших способів інвестувати. Державні облігації поєднують надійність, оскільки виконання зобов’язань за ними гарантує держава, та привабливу дохідність, яка за окремими випусками може бути вищою, ніж за класичними депозитами. Важливо й те, що такий формат інвестування дає змогу отримувати дохід і водночас спрямовувати кошти на підтримку фінансової стійкості країни», – зазначає Олександр Куцовський, начальник Управління ринків капіталу Sense Bank.

Найчастіше клієнти обирають короткострокові ОВДП: понад половина покупок припадає на облігації зі строком погашення до шести місяців. Разом з тим близько 10% угод – це ОВДП зі строком погашення понад два роки.

Для клієнтів, які віддають перевагу довгостроковим інвестиціям, із серпня доступні ОВДП з погашенням у 2030 році, що дозволяють зафіксувати вищу дохідність на кілька років.