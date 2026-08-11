Когнітивна революція та майбутнє талантів: 20 серпня у Києві відбудеться Forbes Ukraine University

20 серпня 2026 року в Києві відбудеться Forbes Ukraine University – масштабний майданчик для діалогу між тими, хто будує систему вищої освіти, розробляє корпоративні школи та інвестує в розвиток людського капіталу в Україні.

Сьогодні світ перебуває в епіцентрі когнітивної революції. Штучний інтелект докорінно переписує правила роботи й навчання, а межа між освітою та бізнесом повністю стирається: університети змушені вчитися мислити як підприємства, а компанії перетворюються на платформи для постійного створення нових знань.

Навчання більше не має фінальної точки. Людина чи компанія, яка перестає вчитися, починає програвати незалежно від свого попереднього досвіду, статусу чи успіху.



Головна мета конференції – відповісти на виклики сучасності: як швидко бізнес та освіта здатні адаптуватися до змін, як будувати спільне майбутнє та які навички залишаються головним дефіцитом сучасної економіки.

Серед спікерів події:

Наталя Шаховська – ректорка Національного університету «Львівська політехніка»;

– ректорка Національного університету «Львівська політехніка»; ​​Яак Аавіксоо – колишній міністр освіти Естонії та ексректор Тартуського університету й TalTech;

– колишній міністр освіти Естонії та ексректор Тартуського університету й TalTech; Сергій Квіт – президент Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

– президент Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Олексій Ніщик – Chief Growth Officer компанії Genesis.



Серед ключових тем та фокусів програми:

Перший агентний університет та ШІ-двійники: Досвід SET University у створенні освітнього середовища, де персональний AI-агент супроводжує студента, а портфоліо реальних проєктів замінює класичний диплом.

Досвід SET University у створенні освітнього середовища, де персональний AI-агент супроводжує студента, а портфоліо реальних проєктів замінює класичний диплом. Естонський шлях та реформа ЗВО: Уроки автономії, економічної самостійності та експериментів із наглядовими радами від ексміністра освіти Естонії Яака Аавіксоо та голови наглядової ради КАІ Петра Чернишова.

Уроки автономії, економічної самостійності та експериментів із наглядовими радами від ексміністра освіти Естонії Яака Аавіксоо та голови наглядової ради КАІ Петра Чернишова. Гарвардський погляд на стійкість вишів: Ексклюзивний аналіз від професора Гарварду Едварда Глейзера про те, як університетська модель виживає тисячу років та як ШІ змінює науку.

Ексклюзивний аналіз від професора Гарварду Едварда Глейзера про те, як університетська модель виживає тисячу років та як ШІ змінює науку. Прагматична синергія та гроші: Як бізнес рахує outcome від інвестицій у виші та з чого складається життєздатна фінансова модель сучасного університету (кейси НаУКМА, KSE, КАІ, Genesis, SoftServe, Аврора, Інтерпайп).

Світ змінюється надто швидко. Постійне навчання — це вже не вибір, а обов’язкова умова стійкості.

Forbes Ukraine University – це можливість опинитися серед тих, хто ставить правильні запитання й знаходить рішення раніше за інших.