F-Drones випустила оновлений дрон-перехоплювач реактивних "Шахедів": LITAVR+ летить зі швидкістю понад 400 км/год

Українська компанія F-Drones представила оновлену версію свого дрона-перехоплювача LITAVR+. Новий безпілотник розроблений спеціально для перехоплення високошвидкісних реактивних Shahed і вже демонструє успішні результати в реальних бойових умовах, розповів СЕО компанії F-Drones Станіслав Хутор.

Базова модель дрона-перехоплювача LITAVR уже тривалий час щоденно застосовується українськими військовими для знищення ворожих БпЛА. Проте поява у ворога реактивних "Шахедів" вимагала збільшення швидкості та покращення інших тактико-технічних характеристик перехоплювача.

Як розповів Хутор, LITAVR+ – це посилена версія основного перехоплювача від F-Drones, але він досягає швидкість 400 км/год і навіть трохи більше. Він уточнив характеристики БпЛА: "Як і раніше багато корисних "фішок" – власний софт, спеціальна система навігації без GPS, система донаведення на ціль (last mile) – коли місію може бути завершено без втручання пілота. І звичайно технологія дистанційного керування, коли пілот може керувати дроном фактично з будь-якої точки світу".

CEO F-Drones підтвердив, що LITAVR+ уже успішно пройшов заводські випробування, перебуває на етапі бойових тестувань і має підтверджені відеозвітами результати знищення реактивних безпілотників ворога. Продукт уже доступний для замовлення українськими військовими.

Раніше повідомлялося, що українська компанія F-Drones вперше в Україні експортувала 2000 готових ударних FPV-дронів F10 в межах проєкту Drone Dominance, що реалізується для Департаменту війни США.

Також повідомлялося, що F-Drones випустила ударний безпілотний комплекс F-CAPTAIN класу middle strike, що дозволить українському війську посилити удари по російських складах, засобах ППО, командних пунктах та інших болючих для ворога цілях.