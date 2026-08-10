ПриватБанк першим на ринку анонсував сервіс підписок: які вигоди отримають клієнти?

Державний ПриватБанк анонсував запуск унікального для українського ринку сервісу підписок. Вони відкриють доступ до спеціальних цін і переваг від партнерів банку, якими клієнти користуються щодня у поєднанні із додатковими фінансовими перевагами від банку.

Підписки включатимуть додаткові знижки на продукти, пальне, посилки, стрімінгові сервіси (кіно, музика) від партнерів банку і багато іншого. Крім того, підписки передбачатимуть знижені, а в деяких випадках нульові тарифи на операції та перекази.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Ми пропонуємо клієнтам не просто банківську картку, а новий формат користування банком — підписку, яка поєднує фінансові переваги зі спеціальними пропозиціями від партнерів. Наприклад, оплати в Новій пошті, Сільпо, Netflix, YouTube, Spotify та чимало інших будуть вигіднішими з ПриватБанком. Головна цінність підписки — у можливості економити на сервісах, якими люди користуються щодня. Для активного користувача така економія може перевищувати вартість самої підписки і давати економію приблизно до 1000 грн у місяць", — зазначає член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Партнерські пропозиції — основа цінності підписки. Додатково клієнти отримуватимуть вигідніші умови користування банківськими продуктами — зокрема спеціальні тарифи, кешбек, ставки, кредитні умови та інші фінансові переваги.

"Ми зібрали в одному продукті те, чим люди користуються щодня. Для окремих сервісів підписники отримують спеціальні умови, які дозволяють суттєво економити. Водночас банківські переваги є додатковою цінністю підписки. Тобто клієнт отримує більше вигоди і від щоденних покупок, і від користування банком", — додає Дмитро Мусієнко.

Водночас ПриватПідписка не є платою за базове користування банком пояснює Член Правління. Для клієнтів, яким достатньо стандартних банківських послуг і які не хочуть користуватися додатковими пропозиціями партнерів, залишається безкоштовний рівень користування банком. Для цього рівня ПриватБанк також скасовує низку комісій.

"Підписка — це вибір клієнта. Якщо людині достатньо базових банківських послуг, вона може користуватися безкоштовним рівнем. Якщо ж клієнт регулярно користується сервісами партнерів, підписка дає можливість отримувати їх на спеціальних умовах і додатково користуватися вигіднішими банківськими пропозиціями. Ми не робимо базовий банкінг платним — навпаки, хочемо дати клієнту вибір моделі, яка найкраще відповідає його потребам", — пояснює Дмитро Мусієнко.

Підписки стали відповіддю на запит клієнтів банку й формувалися спільно із ними.

"Ми почали з того, щоб зрозуміти, що насправді потрібно клієнтам у їхньому повсякденному житті, і вже навколо цього сформували продукт. Тому підписка — це не просто набір тарифних переваг, а цілий пакет пропозицій, який допомагає клієнту отримувати більше вигоди від щоденних витрат і користування банком", — зазначає Дмитро Мусієнко.

Нині продукт на стадії закритого бета-тестування. Вже у вересні продукт стане доступним для всіх.