Санкційна перевірка іноземного контрагента - чому назви компанії недостатньо

Як провести санкційну перевірку іноземної компанії, її власників і керівників та зменшити ризик блокування платежів і контрактів. Посилення міжнародних санкцій зробило перевірку контрагентів обов’язковою частиною роботи українських експортерів, імпортерів, банків, логістичних компаній і підприємств, що залучають іноземне фінансування.

Пошук назви партнера у відкритому санкційному переліку є лише початковим етапом. Компанія може безпосередньо не перебувати під обмеженнями, але бути пов’язаною із санкційним власником, директором, материнською структурою або іншою юридичною особою з тієї самої корпоративної групи.

Додаткову складність створюють різні варіанти написання назв і прізвищ, транслітерація, торговельні найменування, зміни юридичних адрес і використання посередників. Через це проста перевірка за точним збігом назви може не виявити важливий ризик.

Рішення D&B для комплаєнсу використовуються для перевірки юридичних осіб, бенефіціарних власників і пов’язаних осіб за санкційними списками, переліками політично значущих осіб, інформацією про юридично значущі події та негативними публікаціями у медіа.

«Санкційна перевірка не повинна зводитися до введення назви компанії в пошуковому рядку. Необхідно встановити її власників, керівників, материнські та дочірні структури. В умовах посилення міжнародних обмежень помилка може призвести до блокування платежу, розірвання контракту або репутаційних втрат», - зазначив директор із розвитку та маркетингу «Інтерфакс-Україна», керівник бізнес-підрозділу D&B-«Інтерфакс-Україна», кандидат економічних наук Максим Уракін.

Перед укладенням договору українській компанії варто ідентифікувати юридичну особу, перевірити її реєстраційні дані, встановити структуру власності та зіставити отримані відомості із санкційними й іншими ризиковими списками.

Окремої уваги потребують банки, перевізники, страхові компанії та інші учасники майбутньої операції. Навіть коли продавець і покупець не мають санкційного статусу, платіж або поставка можуть бути зупинені через залучення ризикового посередника, судна, фінансової установи чи пов’язаної компанії.

За результатами перевірки бізнес може відмовитися від угоди, запросити додаткові документи, змінити маршрут платежу, внести до договору санкційні застереження або передбачити право на припинення співпраці у разі зміни статусу партнера.

Санкційний комплаєнс не завершується після підписання договору. Статус компанії або її власника може змінитися вже під час виконання довгострокового контракту. Саме тому для ключових партнерів доцільно застосовувати регулярний моніторинг.

Dun & Bradstreet працює у сфері бізнес-інформації з 1841 року. Компанія надає рішення для перевірки третіх сторін, аналізу корпоративних зв’язків, встановлення бенефіціарної власності, санкційного скринінгу, управління кредитними ризиками та контролю ланцюгів постачання.

В Україні продукти й дані Dun & Bradstreet представляє інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна». Його спеціалізований підрозділ допомагає українським компаніям перевіряти іноземних контрагентів і працювати з міжнародною бізнес-інформацією. «Інтерфакс-Україна» є незалежним українським інформаційним агентством, яке працює з 1992 року, а його штаб-квартира розташована у Києві.

Звернутися з питання можна через спеціалізований ресурс D&B — dnb.ua електронною поштою – [email protected] або за телефоном +38 (044) 270-65-74.