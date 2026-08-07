Ворог вдарив по семи об'єктах видобутку «Укрнафти»: є зруйноване обладнання

Видобуток та мережа Укрнафта знову під російськими ударами. Ворог прицільно атакує цивільні об'єкти українського паливно-енергетичного комплексу: цієї ночі росіяни вдарили дронами одразу по семи об'єктах «Укрнафти», які забезпечують видобуток нафти і газу.

«Ворог продовжує методично атакувати цивільну інфраструктуру, яка забезпечує видобуток вуглеводнів та життєдіяльність населення. Ці удари не мають жодного військового сенсу і спрямовані виключно на терор людей», - зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура.

На щастя, ніхто з колег не постраждав. Однак внаслідок атак зафіксовані значні пошкодження важливого для роботи підприємства обладнання. Частина устаткування зруйновано повністю. Враховуючи критичну необхідність забезпечити видобуток ресурсу, відновлювальні роботи розпочалися відразу, як дозволила безпекова ситуація.

Також тривають удари по мережі UKRNAFTA: за останню добу росіяни атакували БпЛА різного типу чотири автозаправні комплекси мережі UKRNAFTA у Запоріжжі та Дніпропетровській області. Люди, на щастя, цілі, фіксуємо пошкодження АЗК.

Попри атаки, «Укрнафта» продовжує утримувати стабільний рівень видобутку та забезпечує людей якісним пальним.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.