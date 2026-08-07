Як перевірити кінцевого бенефіціарного власника іноземної компанії

Перевірка бенефіціарного власника допомагає українським компаніям встановити, хто реально контролює іноземного партнера, та знизити санкційні й репутаційні ризики

Перед укладенням міжнародної угоди українському бізнесу недостатньо перевірити лише назву, адресу та реєстраційний номер іноземного контрагента. Компанія може бути частиною великої корпоративної групи, контролюватися через декілька юридичних осіб або мати кінцевого власника в іншій юрисдикції.

Встановлення кінцевого бенефіціарного власника, або UBO, дає змогу зрозуміти, хто фактично контролює компанію та отримує економічну вигоду від її діяльності. Це важливо для банківського комплаєнсу, міжнародних платежів, інвестиційних угод, експорту, імпорту та роботи з великими корпоративними замовниками.

Формальний власник, зазначений у реєстрі, не завжди є кінцевою ланкою структури. Між операційною компанією та фізичною особою можуть перебувати холдинги, фонди, трасти, номінальні власники або підприємства, зареєстровані в декількох країнах.

Dun & Bradstreet використовує корпоративні зв’язки та відомості про власність для побудови структури компаній, встановлення материнських і дочірніх підприємств та визначення бенефіціарів. Відомості про корпоративну власність можуть використовуватися для перевірки KYC, санкційного контролю та оцінювання ризиків третіх сторін.

«Назва та країна реєстрації компанії не завжди дають повне уявлення про те, хто контролює бізнес. Перед значною угодою потрібно бачити всю корпоративну структуру - від локальної юридичної особи до материнської компанії та кінцевих власників», - наголосив директор із розвитку та маркетингу «Інтерфакс-Україна», керівник бізнес-підрозділу D&B-«Інтерфакс-Україна», кандидат економічних наук Максим Уракін.

За його словами, особлива увага до структури власності потрібна у випадках, коли контрагент нещодавно змінив акціонерів, зареєстрований у юрисдикції зі складним доступом до корпоративних реєстрів або входить до групи з великою кількістю пов’язаних юридичних осіб.

Перевірка бенефіціарного власника допомагає відповісти на кілька практичних запитань. Українська компанія має розуміти, хто контролює партнера, чи не пов’язаний цей власник із санкційними особами, чи відповідає заявлена структура фактичній діяльності та чи не приховуються за нею репутаційні або юридичні ризики.

Водночас сам факт складної корпоративної структури не означає порушення. Міжнародні групи часто мають десятки або сотні підприємств у різних країнах. Ризик виникає тоді, коли структура залишається непрозорою, суперечить наданим документам або не дає можливості встановити фактичний контроль.

Перевіряти власність бажано не лише перед першою угодою. Зміна акціонерів, материнської компанії або кінцевого бенефіціара може вплинути на санкційний статус, кредитоспроможність і можливість продовжувати платежі через міжнародні банки.

Dun & Bradstreet - міжнародний постачальник бізнес-даних та аналітичних рішень, історія якого почалася у 1841 році. Компанія надає інструменти для ідентифікації юридичних осіб, аналізу корпоративних зв’язків, встановлення бенефіціарних власників, перевірки контрагентів і проведення комплаєнс-процедур.

Офіційним представником Dun & Bradstreet в Україні є інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна». Підрозділ D&B-«Інтерфакс-Україна» допомагає українському бізнесу отримувати інформацію про іноземні компанії, їхніх власників, керівників і корпоративні зв’язки. «Інтерфакс-Україна» працює з 1992 року та випускає понад 50 інформаційних продуктів українською, англійською, німецькою та російською мовами.