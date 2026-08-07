UKRNAFTA закупить 100 паливовозів, щоб підвищити надійність постачання пального

UKRNAFTA послідовно розвиває власний парк паливовозів, щоб підвищити надійність постачання пального по всій країні.

Загалом компанія інвестує у придбання 100 сучасних паливовозів. Із них 33 — за механізмом фінансового лізингу, ще 67 — за рахунок власних коштів.

Уже найближчим часом дорогами України курсуватимуть перші п'ять нових брендованих автомобілів.

«У нинішніх умовах стійкість енергетичної компанії визначається не лише наявністю ресурсу, а й здатністю своєчасно доставити його туди, де він потрібен, - зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. - Розвиток власної логістики — це стратегічна інвестиція у стійкість компанії. Це більша оперативність, менша залежність від зовнішніх підрядників, ефективніше управління витратами та вища надійність постачання пального для наших клієнтів».

Сьогодні мережу UKRNAFTA, яка налічує понад 660 автозаправних комплексів, обслуговують близько 400 паливовозів. Водночас власний транспорт забезпечує лише близько 10% потреб, решту — логістичні партнери.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.