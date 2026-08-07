JTI Україна збільшила податкові відрахування на 12% - до 23,7 млрд грн за перше півріччя 2026 року

У першому півріччі 2026 року JTI Україна перерахувала до державного бюджету 23,7 млрд грн податків - на 12% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Основними чинниками зростання стали підвищення ставок акцизного податку та зміна цін на продукцію.

Найбільшу частку податкових відрахувань традиційно склав акцизний податок з урахуванням 5% роздрібного акцизу - майже 18,8 млрд грн. Це на 15% більше, ніж у першому півріччі 2025 року. У загальній структурі податків акциз становить 79%.

Обсяг сплаченого ПДВ зріс на 33% - до 3,69 млрд грн, зокрема через зміну цін на продукцію. Податок на прибуток підприємств становив 578,6 млн грн - на 5% більше.

Відрахування податку на доходи фізичних осіб разом із військовим збором зросли на 16% - до 141,9 млн грн, єдиний соціальний внесок - на 12%, до 98,4 млн грн. Зростання цих платежів пов'язане зі щорічним переглядом заробітних плат у компанії. Митні платежі, включно з ПДВ, становили 405,2 млн грн, що на 69% менше порівняно з аналогічним періодом 2025 року через зменшення імпорту та перехід частини продукції на локальне виробництво.

Відповідальність JTI Україна не обмежується податковими зобов'язаннями. З початку повномасштабного вторгнення компанія спрямувала понад 500 млн грн на підтримку працівників, громад і людей, які постраждали внаслідок війни. Соціальні програми JTI Україна охоплюють реінтеграцію ветеранів, підтримку людей старшого віку, внутрішньо переміщених осіб і людей з інвалідністю, розвиток соціальних установ та гуманітарне розмінування. Окремим напрямом став проєкт «Срібна економіка України», спрямований на збереження професійного потенціалу покоління 50+.

Паралельно компанія продовжує інвестувати в розвиток бізнесу в Україні. У межах програми, розрахованої на 2024–2026 роки, JTI Україна планує інвестувати до $60 млн у розвиток категорії ТВЕН (тютюнових виробів для електричного нагрівання). Загальний обсяг інвестицій компанії в українську економіку з 1999 року становить майже $440 млн. За 2025 рік JTI Україна сплатила в бюджет 45 млрд грн, збільшивши відрахування на 60% у порівнянні з 2024 роком.

Про JTI Україна

JTI Україна входить до складу Japan Tobacco International (штаб-квартира у Женеві), міжнародного тютюнового бізнесу групи компаній Japan Tobacco (штаб-квартира у Токіо). З 1999 року компанія є одним із провідних виробників тютюнових виробів в Україні, об’єднуючи понад 800 співробітників у центральному офісі в Києві, регіональних представництвах та на фабриці в Кременчуці. JTI Україна виробляє продукцію як для внутрішнього ринку, так і для експорту в 20 країн світу. У 2024 році компанія представила на українському ринку інноваційну екосистему Ploom у категорії тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН), а у 2026 році - пристрій нового покоління Ploom AURA.

За 27 років діяльності було інвестовано майже $440 млн в економіку країни, додаткові інвестиції в розмірі $60 млн плануються у період 2024–2026 років. Компанія активно реалізує соціальні ініціативи, спрямовані на підтримку українців під час війни, розвиток інклюзивної корпоративної культури та зміцнення місцевих громад. JTI Україна входить до топ-10 найбільших платників податків до державного бюджету та в 10 компаній-лідерів Українського індексу корпоративної рівності.