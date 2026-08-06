Які дані про українську компанію бачать іноземні банки та партнери

Іноземні банки, покупці й інвестори можуть перевіряти юридичні дані, власників, фінансовий стан і міжнародний бізнес-профіль української компанії у міжнародній базі даних D&B.

Український підприємець може вважати свою компанію відомою та надійною, однак для нового іноземного банку, покупця, інвестора або закупівельника вона залишається юридичною особою, інформацію про яку потрібно підтвердити.

Перевірка часто починається ще до першої зустрічі. Потенційний партнер може шукати юридичну назву, адресу, телефон, дату створення, статус, вид діяльності, керівництво, структуру власності, дочірні підприємства та інші корпоративні зв’язки.

Додатково можуть аналізуватися фінансові показники, платіжна поведінка, кредитні оцінки, юридично значущі події, санкційні ризики та відповідність інформації, отриманої безпосередньо від компанії, незалежним джерелам.

D-U-N-S Number є одним із ключів, за допомогою яких іноземні організації можуть ідентифікувати юридичну особу та отримувати пов’язані з нею корпоративні відомості. Серед базових даних можуть бути юридична назва, тип компанії, адреса, телефон, а також інформація про філії або дочірні структури.

«Компанії звикли перевіряти партнерів, але значно рідше аналізують, як вони самі виглядають в очах міжнародного ринку. Управління власним бізнес-профілем має стати такою самою частиною корпоративної гігієни, як фінансова звітність, аудит або юридична перевірка документів», - вважає директор із розвитку та маркетингу «Інтерфакс-Україна», керівник бізнес-підрозділу D&B-«Інтерфакс-Україна», кандидат економічних наук Максим Уракін.

Найпоширенішою проблемою є не наявність негативної інформації, а розбіжність між різними джерелами. Наприклад, у договорі може бути одна англомовна назва компанії, у міжнародній базі - інша, а на сайті - лише торговельна марка без зазначення юридичної особи.

Такі розбіжності не обов’язково означають порушення, але можуть затримати відкриття рахунку, погодження постачальника, реєстрацію на платформі, інвестиційну перевірку або укладення контракту.

Українській компанії варто регулярно перевіряти власний міжнародний профіль і оновлювати його після зміни адреси, контактів, керівника, назви або структури власності.

Важливо також контролювати, щоб офіційний сайт, корпоративна електронна пошта, банківські документи, договори та міжнародні записи містили узгоджену інформацію.

Бізнес-кредитні звіти D&B можуть використовуватися для оцінювання кредитоспроможності, платіжної поведінки, структури власності та юридичних подій. Такі дані допомагають кредиторам, постачальникам та іншим партнерам ухвалювати рішення щодо умов співпраці.

Dun & Bradstreet - міжнародний постачальник бізнес-даних та аналітики, який працює з 1841 року. Дані компанії використовуються у фінансах, комплаєнсі, закупівлях, продажах, маркетингу та управлінні корпоративною інформацією.

Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку після укладення ліцензійної угоди. Підрозділ D&B-«Інтерфакс-Україна» допомагає підприємствам отримувати D-U-N-S Number, перевіряти власні дані та працювати з міжнародними бізнес-звітами. «Інтерфакс-Україна» працює з 1992 року, випускає понад 50 інформаційних продуктів і має штаб-квартиру в Києві.