Як українському експортеру знайти покупців за кордоном за допомогою D&B Hoovers

D&B Hoovers допомагає українським експортерам знаходити потенційних покупців, імпортерів і дистриб’юторів за кордоном та перевіряти їх до початку переговорів.

Українські виробники, які виходять на ринки Європейського Союзу, США, Близького Сходу та Азії, часто починають пошук іноземних покупців із виставок, рекомендацій, відкритих каталогів або особистих контактів. Однак такий підхід не завжди дає змогу оцінити реальний масштаб ринку та швидко відокремити перспективні компанії від неактивних або ненадійних контрагентів.

Одним з інструментів системного пошуку клієнтів за кордоном є міжнародна база бізнес-даних D&B Hoovers. Вона дає змогу формувати переліки потенційних покупців, імпортерів, дистриб’юторів і корпоративних замовників за країною, регіоном, галуззю, розміром компанії, обсягом продажів, кількістю працівників та іншими параметрами.

Зокрема, український виробник меблів може знайти дистриб’юторів у Німеччині, Польщі чи Румунії, аграрна компанія - імпортерів продовольства, а IT-бізнес - корпоративних замовників певного розміру та профілю. D&B Hoovers також містить інформацію про керівників і осіб, які можуть впливати на ухвалення закупівельних рішень.

«Український експортер часто починає пошук партнерів із виставок, особистих контактів або відкритих інтернет-каталогів. Бізнес-дані дають змогу зробити цей процес системним: спочатку сформувати перелік потенційних покупців, потім перевірити кожного з них і лише після цього витрачати ресурси на переговори», - зазначив директор із розвитку та маркетингу «Інтерфакс-Україна», керівник бізнес-підрозділу D&B-«Інтерфакс-Україна», кандидат економічних наук Максим Уракін.

За його словами, пошук покупців за кордоном має складатися щонайменше з двох етапів. На першому компанія визначає цільовий ринок і формує перелік потенційних клієнтів. На другому - перевіряє юридичний статус, масштаби діяльності, корпоративні зв’язки, фінансову стійкість і ділову активність кожного кандидата.

Для ефективного пошуку українському експортеру необхідно заздалегідь визначити профіль бажаного клієнта. Важливими критеріями можуть бути країна, вид діяльності, річний оборот, кількість працівників, наявність власної роздрібної мережі, досвід імпорту та приналежність до міжнародної корпоративної групи.

Такий підхід допомагає уникнути масового розсилання однакових комерційних пропозицій і зосередити зусилля на компаніях, які справді можуть бути зацікавлені в українській продукції. Додатковим сигналом для контакту можуть бути розширення бізнесу потенційного покупця, зміна керівництва, відкриття нового напряму або укладення великих угод.

Dun & Bradstreet - міжнародна компанія у сфері бізнес-даних та аналітики, заснована у 1841 році. Її рішення використовуються для пошуку клієнтів, ідентифікації бізнесу, перевірки контрагентів, оцінювання кредитних і комерційних ризиків, комплаєнсу та управління ланцюгами постачання. D&B Hoovers є рішенням компанії у сфері пошуку потенційних клієнтів і аналітики продажів.

Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» є офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку. Спеціалізований підрозділ D&B-«Інтерфакс-Україна» надає українським компаніям доступ до міжнародних бізнес-даних, допомагає знаходити й перевіряти іноземних партнерів, отримувати D-U-N-S Number та оцінювати комерційні ризики. Агентство працює на українському ринку політичної та економічної інформації з 1992 року.

Звернутися з питання можна через спеціалізований ресурс D&B — dnb.ua або за телефоном +38 (044) 270-65-74.