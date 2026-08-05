Як ТОВ "ДАНН" профінансувало угоду імпорту хімічної сировини $110 тис. для українського трейдера

Для бізнесу з великим оборотом і низькою маржею результат напряму залежить від обсягу закупівель – і саме тому подовження логістичних циклів після початку повномасштабної війни стало критичним викликом для українських імпортерів сировини. Один із прикладів такого виклику – угода фінансування, яку структурувало ТОВ "ДАНН.", (бренд — Done), фінансовий партнер, що супроводжує імпортні угоди для малого й середнього бізнесу в Україні.

Нові умови імпорту

ТОВ «Глобал Ресурс Трейд» імпортує та дистрибутує полімерну хімічну сировину для українських виробників, працюючи з постачальниками з Китаю, США та Близького Сходу. До війни доставка через Одесу займала близько 45 днів. Після зміни логістичних маршрутів цикл поставки виріс до 4 місяців - додатково ситуацію ускладнили нестабільні міжнародні маршрути через події на Близькому Сході та зростання вартості логістики.

Заморожений капітал у дорозі

У результаті кошти компанії "заморожувалися" на три–чотири місяці: поки імпортований товар перебував у дорозі, оборотний капітал не працював, а бізнес не міг нарощувати обсяг закупівель без постійного касового розриву. Для трейдера, де заробіток прямо пропорційний обсягу закупівель, це означало обмеження можливості масштабуватися попри стабільний попит на їх товар.

Комплаєнс як другий бар'єр

Окрім подовжених логістичних циклів, бізнес зіткнувся з другим викликом — зростанням вимог до перевірки міжнародних контрагентів і платежів. Робота з постачальниками з кількох юрисдикцій означає, що кожна нова угода потребує окремої перевірки:

контрагента та його репутації;

супровідних документів угоди;

структури платежу;

платіжного маршруту;

відповідності вимогам AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism — протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму).

Для компанії, що працює з Китаєм, США та країнами Близького Сходу, такі перевірки стали не менш критичним фактором швидкості угоди, ніж власне логістика.

Роль фінансового партнера

Фінансовим партнером угоди виступило ТОВ «ДАНН.», що забезпечує фінансування імпортних угод для малого й середнього бізнесу в Україні без застави та без прив'язки до кредитної історії. У межах угоди компанія:

забезпечила $110 тис. фінансування під конкретну імпортну поставку;

дозволила клієнту не вилучати власні кошти з обороту на час логістичного циклу;

провела перевірку контрагентів і структури угоди;

допомогла організувати міжнародний платіж з урахуванням чинних комплаєнс-вимог.

ТОВ «ДАНН.» узяв на себе не лише забезпечення фінансування угоди, а й частину операційного навантаження, пов'язаного з перевіркою партнерів клієнта.

Захист від юридичних ризиків

Одна з практичних цілей такого супроводу — зниження юридичних ризиків для клієнта ТОВ «ДАНН.», коли перевірка контрагента, документів і платіжного маршруту проводиться ще до укладення угоди, це зменшує ймовірність судових спорів, блокування платежів чи претензій з боку банків через недобросовісного постачальника або непрозору угоду. Для ТОВ «ДАНН.», це принцип роботи: компанія бере на себе перевірку ризиків, щоб клієнт не опинився в суді через партнера, якого не перевірив самостійно.

За словами Маріанни Розумної, Global Head of Legal and Compliance ТОВ «ДАНН.», кожен кейс проходить через системний контроль ризиків, тож угоди, які раніше “застрягали” на комплаєнсі, сьогодні проходять банківські перевірки прогнозовано й без зайвих затримок. Бізнес отримує не просто фінансування, а комплексний сервіс.

“Ми робимо міжнародну торгівлю більш керованою. Для українських імпортерів це перетворюється на відчутну конкурентну перевагу – компанії збільшують обсяги імпорту й виходять на нових постачальників, зберігши довіру свого банку й дотримавшись усіх міжнародних вимог AML/CFT. Ми переконані, що український бізнес має право на безпечний доступ до глобальних ринків, навіть якщо вони складні з точки зору комплаєнсу. Саме тому продовжуємо розвивати сервіси структурованого фінансування та комплаєнс‑супроводу для імпортерів, які хочуть зростати, не виходячи за межі регуляторних вимог” , - додають в Done.

Результати для клієнта Done

Завдяки фінансуванню угоди від Done компанія «Глобал Ресурс Трейд» змогла:

продовжувати закупівлі без пауз;

не заморожувати власні кошти на весь логістичний цикл;

планувати обсяги поставок замість роботи в режимі постійного касового розриву;

вийти на нових постачальників;

зберегти довіру власного банку та відповідність міжнародним вимогам комплаєнсу.

Кейс клієнта Done ілюструє загальнішу тенденцію: для імпортерів сировини, чий бізнес залежить від обсягу, а не маржі, доступ до оборотного фінансування під конкретну угоду — та паралельна перевірка контрагентів і платіжних маршрутів — стає одним із ключових факторів здатності масштабуватися в умовах подовжених воєнних логістичних циклів. Детальніше про модель фінансування угод імпорту від Done.