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Порошенко висловив солідарність з українськими компаніями, які зазнали російських атак, і закликав владу підтримати бізнес

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Петро Порошенко висловив підтримку українським бізнесам, які вкотре постраждали через російські ракетні атаки. Політик  вважає, що влада має забезпечити підтримку підприємствам, які тримають українську економіку.

"Шановні друзі, партнери з Rozetka, "Нова пошта", "Епіцентр", "Фоззі", "Сільпо", "NOVUS", а також десятків, або й сотень українських бізнесів, які постраждали і зазнають щоденних втрат через атаки оскаженілого російського режиму та байдужість влади. Я знаю, про що говорю. Бо мої підприємства також зазнали десятків ракетних ударів, в тому числі балістикою. І найстрашніше, що через це гинуть наші працівники", – повідомив Порошенко у соцмережах.

"Влада має відповідати за свої зобов’язання під час війни. Де приватне ППО? Де партнерська і наша ефективна антибалістика? Де страхування воєнних ризиків для бізнесу, в тому числі через перестрахування у партнерів? Вимагаємо мораторію на перевірки постраждалого бізнесу без збереження строків позовної давності. Де механізми компенсації втрат для бізнесу із заморожених російських активів? Готуємо необхідні пропозиції для уряду", – написав Порошенко.

"Вкотре наголошу: найбільша цінність — це люди, яких ми втрачаємо щодня. І винен в цьому путін", – зазначив п’ятий президент.

"Я сприймаю біль кожного як свій особистий. Щиро співчуваю родинам загиблих і молюся за одужання поранених. Від цього болю нікому не вдасться відгородитися телемарафонами чи анонімними телеграм-каналами", – резюмував він.

#збитки #порошенко #обстріл #втрати
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