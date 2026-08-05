Порошенко висловив солідарність з українськими компаніями, які зазнали російських атак, і закликав владу підтримати бізнес

Петро Порошенко висловив підтримку українським бізнесам, які вкотре постраждали через російські ракетні атаки. Політик вважає, що влада має забезпечити підтримку підприємствам, які тримають українську економіку.

"Шановні друзі, партнери з Rozetka, "Нова пошта", "Епіцентр", "Фоззі", "Сільпо", "NOVUS", а також десятків, або й сотень українських бізнесів, які постраждали і зазнають щоденних втрат через атаки оскаженілого російського режиму та байдужість влади. Я знаю, про що говорю. Бо мої підприємства також зазнали десятків ракетних ударів, в тому числі балістикою. І найстрашніше, що через це гинуть наші працівники", – повідомив Порошенко у соцмережах.

"Влада має відповідати за свої зобов’язання під час війни. Де приватне ППО? Де партнерська і наша ефективна антибалістика? Де страхування воєнних ризиків для бізнесу, в тому числі через перестрахування у партнерів? Вимагаємо мораторію на перевірки постраждалого бізнесу без збереження строків позовної давності. Де механізми компенсації втрат для бізнесу із заморожених російських активів? Готуємо необхідні пропозиції для уряду", – написав Порошенко.

"Вкотре наголошу: найбільша цінність — це люди, яких ми втрачаємо щодня. І винен в цьому путін", – зазначив п’ятий президент.

"Я сприймаю біль кожного як свій особистий. Щиро співчуваю родинам загиблих і молюся за одужання поранених. Від цього болю нікому не вдасться відгородитися телемарафонами чи анонімними телеграм-каналами", – резюмував він.