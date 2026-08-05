Колектив "Інтерфакс-Україна " вітає співробітників ДЗНД СБУ з професійним святом

Колектив інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна» вітає співробітників Департаменту захисту національної державності СБУ з професійним святом!

В умовах війни ваша робота є ключовою для захисту суверенітету та конституційного ладу країни. Запобігання терористичним актам, ліквідація агентурних мереж, затримання колаборантів та блокування проросійських рухів не дозволяють ворогу дестабілізувати ситуацію зсередини. Системна протидія підривній діяльності іноземних спецслужб безпосередньо забезпечує безпеку громадян і збереження держави.

Цінуємо ваш професіоналізм, чіткість дій та результативність у виконанні щоденних завдань. Бажаємо успішних операцій, витримки та міцного здоров'я.