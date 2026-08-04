Жорстоко катували волонтерку в Горлівці — ідентифіковано трьох воєнних злочинців із терористичної групи “бєзлєра”

За сприяння ГУР МО України слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України повідомили про підозру трьом бойовикам російського терористичного угруповання Іґоря Бєзлєра на прізвисько “бєс”, які у 2014 році з особливою жорстокістю катували та ґвалтували цивільну українку — волонтерку.

Злочинців встановили в межах роботи проєкту “Книга катів українського народу”.

У червні 2014 року волонтерка разом із трьома знайомими виконувала гуманітарну місію з евакуації цивільного населення із зони бойових дій на Луганщині. Поблизу Ровеньків їх затримали бойовики так званої “військової комендатури м. Антрацит”.

22 червня 2014 року волонтерів привезли в окуповану Горлівку Донецької області, де жорстоко знущалися в облаштованих бойовиками “бєса” катівнях. Для тортур використовували молотки, шуруповерт, плоскогубці. Жінці завдали численних переломів і ран. Відрізали фалангу мізинця на лівій руці садовими ножицями. Волонтерку вдалося звільнити наприкінці вересня 2014 року.

ГУР МО України публікує персональні дані трьох встановлених воєнних злочинців:

Отчєнко Валєрій Васільєвіч [рос. Отченко Валерий Васильевич], 13.11.1963 р.н. — уродженець м. Верхній Уфалєй Челябінської області РФ.

[рос. Отченко Валерий Васильевич], 13.11.1963 р.н. — уродженець м. Верхній Уфалєй Челябінської області РФ. Мікулін Юрій Івановіч [рос. Микулин Юрий Иванович], 12.04.1969 р.н. — уродженець м. Красний Лиман (нині — Лиман) Донецької області. Паспорт громадянина РФ: серія 0918 № 527524. ІПН: 920000115182. СНІЛС: 211-002-007 48. Зареєстрований та проживає за адресою: РФ, Камчатський край, м. Пєтропавловськ-Камчатський, вул. Бохняка, буд. 16/1, кв. 69. Номер телефону: +7901 009 42 56.

[рос. Микулин Юрий Иванович], 12.04.1969 р.н. — уродженець м. Красний Лиман (нині — Лиман) Донецької області. Паспорт громадянина РФ: серія 0918 № 527524. ІПН: 920000115182. СНІЛС: 211-002-007 48. Зареєстрований та проживає за адресою: РФ, Камчатський край, м. Пєтропавловськ-Камчатський, вул. Бохняка, буд. 16/1, кв. 69. Номер телефону: +7901 009 42 56. Хамбулатов Ваха Вісамовіч [рос. Хамбулатов Ваха Висамович], 09.03.1980 р.н. — уродженець села Ножай-юрт Чеченської республіки. Наразі проходить військову службу в російській окупаційній армії на посаді командира мотострілецького батальйону 291 мотострілецького полку 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії південного військового округу зс рф. Військове звання — підполковник. Особистий номер військовослужбовця: ф-171423. Паспорт громадянина РФ: серія 9608 № 086013. ІПН: 200900466590. СНІЛС: 138-507-571 76. Адреси проживання: РФ, Чеченська республіка, м. Ножай-Юрт, вул. В.с. Мандраєва, буд. 39; РФ, м. Воронєж, вул. Кірова, буд. 9/1. Номер телефону: +7928 269 33 33.

Усім трьом повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та порушенні законів і звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Катування, нелюдське поводження та незаконне позбавлення волі є грубими порушеннями міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій та Римського статуту Міжнародного кримінального суду, і кваліфікуються як воєнні злочини.

ГУР МО України нагадує: кожен російський воєнний злочинець і кожен учасник підконтрольних кремлю терористичних угруповань буде встановлений і понесе справедливу відповідальність за злочини проти українського народу.