У релокованій Сіверськодонецькій лікарні відкрили Простір турботи про ветеранів

4 серпня у місті Українка Київської області на базі лікарні, що була релокована з Сіверськодонецька, відкрили Простір турботи про ветеранів.

Заклад переїхав із Сіверськодонецька у 2023 році, а частина команди продовжила роботу вже на новому місці. Після релокації лікарня фактично відновлювала роботу з нуля: облаштовувала приміщення, повертала робочі процеси, шукала партнерів для ремонтів і закупівлі обладнання.

4 серпня у місті Українка Київської області на базі лікарні, що була релокована з Сіверськодонецька, відкрили Простір турботи про ветеранів.

Сьогодні лікарня в Українці надає медичну допомогу, зокрема військовослужбовцям, які проходять лікування та реабілітацію. Відкриття Простору турботи є продовженням розвитку закладу як місця, де пацієнт отримує комплексну підтримку.

Це новий безбар’єрний простір для ветеранів, ветеранок, військовослужбовців та їхніх родин, де можна отримати консультації, супровід і допомогу з організаційних, соціальних та медичних питань під час лікування і відновлення. Тут допоможуть краще орієнтуватися в подальших кроках після поранення та отримати інформацію про необхідні сервіси.

Простір є доволі великим і функціональним. Він включає спільну зону, де пацієнти та фахівці можуть взаємодіяти, отримувати первинні консультації, спілкуватися та очікувати на прийом у комфортних умовах. Окремо облаштовано кабінет психолога для індивідуальної роботи з військовими, втеранами та ветеранками.

Приміщення повністю враховує принципи безбар’єрності: передбачено місце для пересування колісного крісла, облаштована безбар’єрна вбиральна, що дозволяє забезпечити доступність простору для всіх пацієнтів без винятку. У лікарні працює фахівець із супроводу ветеранів — ветеран із власним досвідом служби та відновлення, який допомагає пацієнтам проходити шлях лікування та реабілітації.

До відкриття долучилися команди партнерів проєкту "Простори турботи про ветеранів", який реалізується Мінветеранів та МОЗ України у партнерстві з ГО "Спілка ветеранів та поранених військових “Міцні 300” за підтримки АТ КБ "ПриватБанк" та операційної підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Серед учасників події — Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім, заступник Міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько, представники МОЗ України, директорка з комунікацій та зв’язків із громадськістю ПриватБанку Олеся Жулинська, голова Луганської обласної державної адміністрації — начальник обласної військової адміністрації Олексій Харченко, начальниця Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області Євгенія Бойко, секретарка Української міської ради Катерина Проценко, представниця Міжнародного фонду "Відродження" Ольга Гальченко, команда ГО "Спілка ветеранів та поранених військових “Міцні 300”", керівництво медичного закладу, ветерани та військовослужбовці.

До події також долучилися представники рад ветеранів Української та Обухівської громад: голова Ради ветеранів Української громади Тарас Рузин, Євгеній Обштир, Андрій Фомін та голова Ради ветеранів Обухівської громади Руслан Марущак.

Під час відкриття представники рад ветеранів, ветерани та військовослужбовці мали змогу поспілкуватися з Міністром та представниками місцевих органів самоврядування. Також, учасники обговорили потреби військовослужбовців і ветеранів під час лікування та реабілітації, складнощі, з якими сьогодні стикаються пацієнти, медичні працівники та громади, а також можливості подальшого розвитку підтримки на базі лікарні.

"Під час лікування чи реабілітації військовослужбовці, ветерани та ветеранки мають думати насамперед про відновлення, а не про документи, довідки чи пошук потрібних сервісів. Державна підтримка має бути доступною саме там, де вона потрібна найбільше. Саме тому такі Простори є важливими — вони дозволяють отримати необхідну допомогу в одному місці, без зайвої бюрократії. Це не просто інфраструктурний проєкт, а важлива частина системної ветеранської політики, яка орієнтована на реальні потреби наших Захисників і Захисниць. Дякую всім партнерам, які долучилися до реалізації цього проєкту", — зазначив Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім.

"Сіверськодонецька лікарня — це команда з унікальним досвідом медичної допомоги військовим. Ще з 2014 року її фахівці працювали із захисниками, які поверталися з фронту, а після початку повномасштабної війни цей досвід став ще масштабнішим і ціннішим. Надзвичайно важливо, що цю експертизу вдалося зберегти та створити на Київщині умови, у яких вона працюватиме максимально ефективно. Простір турботи — це місце, де поруч із медичною допомогою військові та ветерани можуть отримати психологічну підтримку, соціальний супровід і консультації, зокрема й із фінансових питань. Саме така комплексна підтримка допомагає людині швидше пройти реабілітацію, адаптуватися до цивільного життя та отримати необхідні сервіси. Для ПриватБанку це продовження нашого системного партнерства з державою та громадським сектором у розвитку мережі просторів підтримки ветеранів. Ми переконані, що такі ініціативи мають ставати доступними для військових і ветеранів у різних регіонах України", — зазначила директорка з комунікацій та зв’язків із громадськістю ПриватБанку Олеся Жулинська.

Простір турботи в Українці став другим простором, відкритим у межах проєкту за підтримки АТ КБ "ПриватБанк": перша локація вже працює в Одесі. Для команди проєкту це важливий крок у поширенні моделі комплексної підтримки ветеранів, ветеранок та їхніх родин.