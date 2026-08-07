KNESS нарощує потужності у складі балансуючої та агрегованої груп

Група компаній KNESS активно нарощує потужності у складі роботи Агрегованої та Балансуючої груп. Мова йде про 830 МВт об’єктів розподіленої генерації та установок зберігання енергії (УЗЕ).

Різнотипний портфель об'єктів у поєднанні з власними програмними комплексами дозволяє компанії-оператору KNESS Energy ефективно управляти об’єктами, врегульовувати небаланси та гарантувати стійку дохідність для своїх партнерів.

Як це працює? До складу Балансуючої групи KNESS входять 155 учасників оптового ринку — це понад 830 МВт різнотипних потужностей, в тому числі, установок зберігання енергії потужністю більше 200 МВт та ємністю близько 400 МВт*год. У відсотковому співвідношенні структура потужностей в Балансуючій групі виглядає наступним чином: вітрові — 25%, сонячні електростанції — 32%, гібридні об’єкти (СЕС разом із УЗЕ — colocated) — 14%, установки зберігання енергії (standalone) — 24%, когенераційні установки — 5%, а також оператори системи розподілу та постачальники. Такий мікc енергооб’єктів суттєво збільшує гнучкість портфеля і дозволяє ефективно компенсувати небаланси учасників до 80%. Окрім технологічних переваг, KNESS пропонує учасникам фінансову стабільність: відсутність вимоги щодо сплати фінансової гарантії для операцій з купівлі-продажу. Більше того, для виробників з ВДЕ реалізована бізнес-модель із нульовою платою за врегулювання небалансів, а також діє гарантія 100% викупу та вчасної оплати за весь обсяг відібраної чи відпущеної електроенергії.

«Балансуюча група — ефективний інструмент для зниження витрат на врегулювання небалансів. Особливо, якщо у її складі різнотипні учасники, що розосереджені по всій країні. Завдяки масштабу та різнотипності об’єктів, позитивний небаланс одного учасника повністю або частково компенсується негативним небалансом іншого. І що ще важливо — наявність установок зберігання енергії, дозволяє KNESS задіювати їх до процесів балансування групи. Також ми використовуємо власну систему прогнозування виробітку PV.Forecast, яка є однією із найбільш точних на ринку», — зазначає Сергій Кравчук, директор напряму трейдингу та постачання електроенергії KNESS.

Паралельно з діяльністю з балансування, компанія успішно працює на ринку допоміжних послуг (ДП). Агрегована одиниця KNESS однією з перших в Україні пройшла процедуру сертифікації на надання ДП оператором системи передачі. Сьогодні, завдяки механізму делегування, вона успішно виконує зобов’язання постачальника допоміжних послуг, забезпечуючи автоматичний резерв відновлення частоти (аРВЧ) із середнім показником ефективності 98%.

Такий результат став можливим завдяки впровадженню спеціалізованого програмного комплексу власної розробки. EMS-система від KNESS забезпечує цілодобовий синхронний контроль стану обладнання, прогнозування цін та повну автоматизацію виконання команд системного оператора. Компанія застосовує інструменти штучного інтелекту для обробки масивів даних і тестування нових сценарних моделей роботи на різних сегментах ринку.

Активізація агрегаторів є стратегічно важливим для України. Об’єднання розподілених малопотужних енергетичних обʼєктів в одну одиницю агрегації дозволяє залучати значно більше потужностей для балансування та підтримки загальної стійкості об’єднаної енергосистеми.

Учасники Агрегованої та Балансуючої групи KNESS працюють на усіх сегментах ринку електричної, зокрема на ринку допоміжних послуг, балансуючому ринку електроенергії за різними бізнес-моделями.