Інформація про законних власників корпорації Артеріум була відновлена в британському реєстрі компаній

Відповідно до рішення Високого суду Англії та Уельсу, оприлюдненого 11 червня 2026 року, інформація про законних власників корпорації "Артеріум" була внесена в публічний реєстр прав власності Великої Британії. Таким чином, рішення Високого суду було виконано на території Великої Британії, а контроль над компанією повернуто її законним багаторічним власникам.

Високий суд Англії та Уельсу ухвалив рішення у справі № BL-2026-000102 на користь законних власників британської компанії Francombe Ventures Limited, яка у шахрайський спосіб була вкрадена в грудні 2025 року, та володіє 100% акцій "Артеріум ЛТД" та через неї – 94% акцій "Корпорації "Артеріум".

У справі йшлося про незаконну зміну контролю над Francombe Ventures Limited та пов’язаними з нею структурами шляхом подання підроблених документів до британського реєстру компаній Companies House.

Суд став на бік законних власників, а саме родини Жеваго та Софії Жеваго, які володіли компанією протягом кількох десятиліть, і підтвердив необхідність захисту їхніх корпоративних прав та власності. Рішення суду повернуло контроль над активами, які були викрадені з використанням підроблених довіреностей, що були визнані Високим судом Англії та Уельсу недійсними. Окрім відновлення законного контролю, суд також зобов’язав відповідачів компенсувати судові та інші витрати у розмірі декількох сотень тисяч англійських фунтів, що еквівалентно декільком десяткам мільйонів гривень.

Високий суд Англії та Уельсу скасував шахрайські дії групи осіб, серед яких Станіслав Степченко, Данило Родівілов, Єлизавета Степченко та інші особи. За рішенням суду саме ці та інші особи незаконно представляли себе директорами, акціонерами або особами зі значним контролем відповідних компаній. Унаслідок цих шахрайських дій у грудні 2025 року був змінений легітимний менеджмент компаній "Артеріум ЛТД" та "Корпорації "Артеріум", який обіймав свої посади протягом декількох останніх десятиліть. В такий шахрайський спосіб керівником компаній "Артеріум ЛТД" та "Корпорації "Артеріум" було призначено Олену Качалову, яка до того обіймала посаду головного бухгалтера компанії "АТІС ФАРМА", власником якої був Костянтин Дячук, один із організаторів цієї рейдерської схеми. Ця компанія тісно пов’язана з ТОВ "СКАЙ - ДЕВЕЛОПМЕНТ", яке ініціювало відкриття процедури банкрутства підприємств "Корпорації "Артеріум", а призначені ними арбітражні керуючі перенаправили продажі майже всієї виробленої продукції через "АТІС ФАРМА". Такі незаконні дії завдали групі "Артеріум" серйозної економічної шкоди.

Окрім того, Високий суд Англії та Уельсу встановив, що Костянтин Дячук профінансував судовий захист учасників цієї шахрайської схеми через належну йому угорську компанію Fuger Med KFT, яка забезпечувала оплату послуг їхніх адвокатів.

Рішення Високого суду Англії та Уельсу має ключове значення для відновлення законного контролю над компаніями групи "Артеріум" та притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної крадіжки корпоративних прав та спроб доведення до банкрутства компаній "Артеріум ЛТД" та "Корпорації "Артеріум".

Законні власники наголошують: відновлення інформації в реєстрі Companies House є важливим кроком у захисті права власності Софії Жеваго та підтверджує, що спроби рейдерського захоплення активів шляхом фальсифікації корпоративних документів не залишаться без правових наслідків. Відповідно, будь-які дії, вчинені з 15 грудня 2025 року незаконним менеджментом Артеріум LTD та корпорації "Артеріум" щодо передачі прав користування правами інтелектуальної власності, реєстраційними посвідченнями на лікарські засоби, ліцензіями та корпоративним брендом "Артеріум", а також обмеження або зміни раніше наданих прав на об’єкти інтелектуальної власності, ліцензії, реєстраційні посвідчення на лікарські засоби та корпоративний бренд «Артеріум», є шахрайськими та незаконними.

Також законні власники наголошують, що рішення Високого суду Англії та Уельсу надасть можливість повернути активи у законне володіння, відновити справедливість та притягти шахраїв, рейдерів та їх спільників до майнової та кримінальної відповідальності, відповідно до законодавства Великої Британії та України. Після виконання рішення Високого суду Англії та Уельсу у Великій Британії законні власники очікують реалізації свого права власності на активи корпорації «Артеріум» на території України відповідно до чинного законодавства, через відновлення відповідними органами інформації в українських державних реєстрах прав власності.