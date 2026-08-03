Аналітична панель «Аналітика ринку будівництва та нерухомості І півріччя 2026 року»

5 серпня 2026 року Конфедерація будівельників України проведе пряму трансляцію аналітичної панелі «Аналітика ринку будівництва та нерухомості І півріччя 2026 року», під час якої провідні експерти представлять комплексний аналіз стану будівельної галузі та ринку нерухомості за результатами першого півріччя 2026 року, а також обговорять основні тенденції розвитку галузі, кадрові виклики та перспективи розвитку будівельної галузі.

📅 Дата: 5 серпня 2026 року

🕛 Час: 12:00

💻 Формат: пряма трансляція Facebook та YouTube

Трансляція відбудеться:

https://www.facebook.com/share/1DYPKHhCAw/

https://www.youtube.com/live/qgjNF8TE5cE?si=84s1F9f7VspCygHh

Програма заходу передбачає:

🎤 Модератор — Денис Вергун, головний редактор SPEKA

🎤 Ярослав Куліковський, старший аналітик компанії Pro-Consulting

🔹 Актуальний огляд будівельного ринку України за І півріччя 2026 року

🎤 Олена Унаньян, Директорка з розвитку ЛУН

🔹 Аналітика ринку житлової нерухомості

🎤 Тетяна Ситник, Керівниця відділу B2B і стратегічних досліджень компанії CBR

🔹 Дослідження попиту на робітничі професії у будівництві

🎤 Олена Дмітрієва, Перший заступник Голови правління Глобус Банку

🔹 Аналітика іпотечного ринку України за І півріччя 2026 року

🎤 Ярослав Горбушко, Директор департаменту ринків капіталу EXPANDIA

🔹 Аналітика офісної та складської нерухомості за 1 півріччя 2026 року

🎤 Сергій Коваленко, Комерційний директор Vartis

🔹 Аналітика стану ринку металопрокату за І півріччя 2026 року

📌 Аналітична панель стане професійним майданчиком для обговорення ключових тенденцій будівельного ринку, презентації актуальних аналітичних досліджень, оцінки впливу економічних факторів на розвиток галузі та формування експертного бачення її перспектив у другому півріччі 2026 року.

Інтерфакс-Україна – інформаційний партнер заходу