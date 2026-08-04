Понад пів мільярда гривень для ФОПів: як UGB (Укргазбанк) нарощує підтримку малого бізнесу

Український малий бізнес продовжує демонструвати гнучкість та шукає можливості для розвитку. Головними вимогами підприємців до банків сьогодні є швидкість, мінімум бюрократії та доступність фінансових ресурсів.

У банківському секторі цей запит перетворюється на конкретні показники. Зокрема, UGB (Укргазбанк) повідомляє про суттєве зростання у сегменті мікрокредитування: з грудня 2025 року кредитний портфель банку для ФОПів збільшився на понад 500 млн грн. Щомісяця UGB підтримує від 150 до 200 представників малого бізнесу, спрямовуючи на їхній розвиток близько 200 млн грн.

«Ми чудово розуміємо, що для ФОПів головними критеріями у виборі фінансового партнера є швидкість, простота та надійність. Зростання нашого портфеля на понад пів мільярда гривень свідчить про довіру малого бізнесу до UGB. Наша мета – давати підприємцям не просто кредитні кошти, а зручні інструменти для розвитку без зайвої бюрократії, щоб вони могли повністю зосередитися на своїй справі», – зазначає Тетяна Корнієнко, директорка департаменту малого і середнього бізнесу UGB.

Три рішення під різні потреби

Наразі банк пропонує підприємцям три базові фінансові продукти, розроблені під конкретні завдання бізнесу:

Мікрокредит за державною програмою «5-7-9%» – доступне фінансування зі зниженою ставкою від 15% річних.

– доступне фінансування зі зниженою ставкою від 15% річних. Класичний мікрокредит – універсальний інструмент для поповнення обігових коштів та поточної діяльності (зокрема з можливістю отримання готівки.

– універсальний інструмент для поповнення обігових коштів та поточної діяльності (зокрема з можливістю отримання готівки. Кредит за програмою «5-7-9% Енерго» – пільгові умови для фінансування проєктів з енергонезалежності та безперебійної роботи підприємств.

Без паперів і черг: як працює цифровий сервіс

Важливим чинником зростання стало спрощення онлайн-процедур для нових клієнтів. UGB запустив повністю дистанційний сервіс, який дозволяє відкрити банківський рахунок за лічені хвилини через відеоверифікацію з будь-якого куточка України.

Процес отримання фінансування також максимально прискорили: оформлення кредиту триває в середньому 1–2 дні, а всі документи підписуються електронним цифровим підписом (КЕП). Це дозволяє ФОПам залучати необхідні кошти швидко та без візитів до банківських відділень.

Інвестиція у стійкість усієї країни

Сьогодні кредитування ФОПів – це про посилення економічного пульсу країни. Кожен підтриманий проєкт – це збережені робочі місця, сплачені податки та впевненість українських підприємців у завтрашньому дні. Перехід до цифрових та максимально прискорених процедур доводить: сучасна банківська система здатна бути не перепоною з паперовою рутиною, а надійним партнером, який підставляє плече саме тоді, коли це потрібно.

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