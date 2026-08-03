Люди з діабетом не повинні втрачати доступ до терапії, яка допомагає їм досягати результатів лікування

Київ, 3 серпня 2026 року. ТОВ "Ново Нордіск Україна" висловлює занепокоєння запропонованими Міністерством охорони здоров’я України змінами до програми реімбурсації лікарських засобів для лікування цукрового діабету, оприлюдненими в проєкті постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 854".

За чинною моделлю пацієнти з діабетом можуть отримувати призначені лікарем препарати інсуліну безоплатно або з доплатою, яка не перевищує 15% їхньої вартості, та продовжувати індивідуально підібрану терапію.

Запропоновані ж МОЗ зміни передбачають новий підхід: у кожній референтній групі (лікарські засоби зі схожими характеристиками) повністю відшкодовуватиметься щонайменше один препарат. Водночас це не гарантує безоплатного доступу саме до тієї терапії, яку призначив лікар і яка вже допомагає пацієнту контролювати захворювання. Фактично особа може опинитися перед вибором: продовжувати лікування, яке вже забезпечує результати, власним коштом або переходити на іншу терапію через зміну механізму відшкодування.

Важливо зберегти безперервність лікування

"Ми занепокоєні тим, що частина пацієнтів може бути змушена змінювати лікування не з медичних причин, а через новий механізм відшкодування. Для деяких із них це може означати втрату досягнутого контролю захворювання та результатів лікування.

Для людей, які живуть із діабетом, важливо бути впевненими, що вони й надалі зможуть отримувати терапію, яка допомагає контролювати захворювання. Запровадження однієї безоплатної опції в межах широкої референтної групи не гарантує безоплатного доступу саме до тієї терапії, яку призначив лікар і яка вже допомагає пацієнту контролювати захворювання та досягати цілей лікування", – зазначив Владислав Мороз, генеральний директор ТОВ "Ново Нордіск Україна".

За даними МОЗ, програмою реімбурсації інсулінів сьогодні користуються близько 108-118 тисяч людей. Для багатьох із них нинішня терапія – результат тривалого підбору лікування разом із лікарем, що вже допомагає досягати цільових показників. Саме тому система реімбурсації має не лише забезпечувати доступ до лікування, а й надавати можливість продовжувати терапію, яка вже довела свою ефективність.

Сучасне лікування потребує індивідуального підходу

Особливе занепокоєння викликають положення проєкту, які можуть створити нові бар'єри для доступу до сучасних терапевтичних опцій, зокрема фіксованих комбінацій базального інсуліну з агоністом рецепторів ГПП-1.

Ця сучасна терапія має доведену клінічну ефективність та допомагає пацієнтам досягати головної мети лікування цукрового діабету 2 типу – жити довше та якісніше, зменшуючи ризик розвитку ускладнень. Саме тому рішення щодо лікування мають ґрунтуватися насамперед на клінічних потребах пацієнта та професійному рішенні лікаря.

Міжнародні рекомендації підтримують персоналізований підхід до вибору терапії, оцінку індивідуальних ризиків та клінічно обґрунтовані рішення щодо зміни лікування.

Компанія також звертає увагу, що в Україні наразі відсутня реімбурсація агоністів рецепторів ГПП-1 для лікування цукрового діабету 2 типу. Тому особливо важливо, щоб зміни до програми відшкодування не звужували доступ пацієнтів до сучасних терапевтичних опцій і не обмежували можливості лікаря обирати оптимальне лікування відповідно до індивідуальних потреб людини.

Європейський підхід до реімбурсації

У більшості країн ЄС рішення щодо відшкодування препаратів для лікування діабету ґрунтуються не лише на їхній вартості, а й на клінічній користі, показаннях до застосування та впливі на результати лікування. Для комбінованих препаратів при цьому оцінюється терапевтична цінність усієї комбінації, а також її вплив на довгострокові результати лікування, ризик розвитку ускладнень і супутні кардіометаболічні захворювання.

ТОВ "Ново Нордіск Україна" закликає пацієнтську та медичну спільноти долучатися до громадського обговорення запропонованих змін. Саме зараз є можливість спільно напрацювати рішення, які допоможуть зберегти безперервність лікування та доступ людей із цукровим діабетом до терапії, що вже допомагає їм контролювати захворювання та підтримувати якість життя.

Про Ново Нордіск

Ново Нордіск – провідна міжнародна компанія в галузі охорони здоров'я, заснована в 1923 році зі штаб-квартирою в Данії. Наша мета – сприяти змінам, спрямованим на подолання серйозних хронічних захворювань, спираючись на наш досвід у сфері цукрового діабету. Ми робимо це, впроваджуючи наукові відкриття, розширюючи доступ до лікарських засобів та працюючи над запобіганням і, зрештою, лікуванням хвороб. У компанії Ново Нордіск працює близько 69 000 співробітників у 80 країнах, а продукція продається приблизно у 170 країнах. Для отримання додаткової інформації щодо діяльності компанії відвідайте novonordisk.ua, Facebook, Instagram, X, LinkedIn, YouTube.

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