ОТП БАНК спільно з ALTEK розширює доступ бізнесу до енергоефективних рішень

АТ «ОТП БАНК» та компанія ALTEK оголосили про партнерство, метою якого є розширення для бізнесу можливостей інвестувати у власну енергонезалежність. Завдяки цій співпраці українські підприємства можуть встановлювати якісне обладнання для відновлюваних джерел енергії, використовуючи оптимальні фінансові інструменти/

«Разом з ALTEK ми створюємо умови, які дозволяють компаніям швидко перейти до енергонезалежності та отримати рішення, що працюватимуть на їхнє майбутнє. Для нас важливо, щоб цей процес був максимально простим і вигідним: клієнт отримує підтримку від ОТП БАНК та сучасні технології від надійного партнера. Ми робимо кроки, які реально полегшують життя бізнесу й допомагають йому розвиватися впевнено», – наголосила керівник проєктів та програм з альтернативних каналів продажів ОТП БАНК Ірина Кабанцева.

Банк фінансує енергоефективні рішення, які пропонує ALTEK, забезпечуючи індивідуальний підхід до структурування кредитів, гнучкі строки погашення та конкурентні ставки.

Ключові умови кредитування від ОТП БАНК:

строк кредиту – до 7 років, з власним внеском від 15%;

заставою виступає придбане обладнання;

можливість скористатися державною програмою «Доступні кредити 5–7–9%»;

доступна опція компенсації від ЄБРР у розмірі до 30% вартості проєкту.

ALTEK – один із найбільших виробників, імпортерів та розробників обладнання для альтернативної енергетики в Україні. Компанія забезпечує клієнтів повним комплектом обладнання: сонячні електростанції, системи нагріву води та промислові станції. Проводить діагностику, шеф-монтаж, налаштування та ремонт обладнання, надаючи гарантію на виконані роботи. Доставка устаткування здійснюється оперативно в будь-який регіон України з основного складу в м. Дніпро та складів дилерів.