September Fest 2026 збере в Києві понад 10 тис. учасників урбаністичної галузі

Найбільший урбаністичний фестиваль України September Fest 2026 відбудеться 18-19 вересня на території A-Station біля станції метро «Арсенальна» у Києві, повідомила медіагрупа DMNTR, яка виступає організатором заходу.



Генеральним партнером фестивалю стала компанія A Development.





За інформацією організаторів, у 2026 році September Fest уперше проходитиме протягом двох повних днів. Очікується, що захід відвідають понад 10 тис. гостей, а участь у дискусіях візьмуть більш як 150 спікерів.



Програма фестивалю передбачає роботу чотирьох паралельних дискусійних залів, презентації міських, архітектурних та інвестиційних проєктів, професійний нетворкінг і вечірню культурну програму.



Основною аудиторією September Fest стануть міські голови, головні архітектори міст, власники та керівники девелоперських компаній, представники інвестиційних фондів, архітектурних бюро, органів державної влади та міжнародних організацій.



У 2025 році фестиваль зібрав понад 3,5 тис. учасників протягом одного дня при початково запланованій аудиторії у 2,5-3 тис. осіб.



Серед учасників минулорічного заходу були представники A Development, «Креатор-Буд», RIEL, SAGA Development, DIM, UDP, Avalon, Taryan Group, «Власне місто», «Метінвест» та інших українських компаній.



До участі у попередньому фестивалі також долучилися міжнародні архітектори та урбаністи, зокрема представник Zaha Hadid Architects Христос Пассас, італійський архітектор і дизайнер Карло Коломбо та архітектор Хірокі Мацуура.



Українську професійну спільноту представляли засновник A Development Олексій Баранов, засновник «Креатор-Буд» Ігор Гуда, головний архітектор Львова Антон Коломійцев, архітектор і урбаніст Юліан Чаплінський, співзасновник Archimatika Дмитро Васильєв та інші експерти.



Організатори зазначають, що фестиваль має стати майданчиком для обговорення розвитку українських міст, відновлення територій, залучення інвестицій, реалізації девелоперських проєктів і пошуку нових форматів співпраці між бізнесом, державою та місцевою владою.



Партнери фестивалю отримають можливість презентувати свої компанії та проєкти професійній аудиторії, провести переговори з представниками девелоперського, інвестиційного й архітектурного секторів, а також долучитися до ділової та вечірньої програми.



У межах вечірньої частини September Fest заплановані виступи піаніста Євгена Хмари та джаз-бенду під керівництвом Олексія Когана.



Фестиваль проходитиме 18-19 вересня з 11:00 до 21:00 на території A-Station. Центральний вхід - через Микільські ворота.



Організатор заходу - медіагрупа DMNTR, яка має 25-річний досвід проведення професійних заходів для представників архітектурної, будівельної, девелоперської та інвестиційної галузей.



Детальна інформація та реєстрація доступні на сайті September Fest. Контактні телефони організаторів: 044 461 91 28 та 077 777 25 47.



Агентство «Інтерфакс-Україна» виступає інформаційним партнером September Fest 2026.