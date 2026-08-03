У Sense Bank розпочала діяльність робоча група з приватизації фінустанови

Відповідно до рекомендацій Уряду України та Міністерства фінансів України, Наглядова рада Sense Bank ухвалила рішення про створення та початок діяльності робочої групи з приватизації державної фінустанови.

Робоча група супроводжуватиме процес укладення договору з радником з продажу, конкурс із відбору якого проводить Міністерство фінансів України, а також здійснюватиме подальшу підготовку пакета акцій банку до приватизації. Також робоча група проведе операційну перевірку відповідності структури корпоративного управління Sense Bank, фінансової звітності та процесів обробки даних вимогам міжнародних інституційних інвесторів; аудит зобов'язань, зокрема, аналіз ключових зобов'язань банку та ідентифікацію ковенантів; підготує корпоративну, юридичну та фінансову документацію для забезпечення проведення перевірки радником з продажу та потенційними покупцями; систематизує відомості про структуру капіталу, якість кредитного портфеля та ідентифікацію потенційних ризиків діяльності фінустанови тощо.

Робоча група регулярно звітуватиме Наглядовій раді банку та Міністерству фінансів для забезпечення оперативної підготовки Sense Bank до приватизації, ефективної координації всіх процесів та прискорення виходу банку на угоду з потенційними інвесторами.