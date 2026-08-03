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"Моршинська", Run Ukraine і NextStep Ukraine запрошують долучатися до "Бігозбору" задля реабілітації ветеранів

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"Моршинська" втретє долучається до масштабного благодійного проєкту "Бігозбір. Спека", який щороку проводить Run Ukraine. Для бренда, що популяризує цінності активного способу життя, руху та турботи про здоров’я, підтримка таких ініціатив є природним продовженням його філософії. Адже рух допомагає відновлювати сили не лише кожному з нас, а й тим, хто сьогодні проходить складний шлях повернення до повноцінного життя після поранень.

Головна мета проєкту – об’єднати українців навколо спорту та перетворити щоденну фізичну активність на допомогу підопічним реабілітаційного центру NextStep Ukraine.

Благодійний збір триватиме з 20 липня до 11 жовтня та завершиться Київським марафоном Незламності 2026. Протягом цього часу кожен зафіксований кілометр учасників команди "Зроби Next Step з “Моршинською”" бренд конвертуватиме у 10 гривень благодійного внеску на реабілітацію ветеранів.

"Ми віримо, що рух має силу змінювати життя. Коли людина біжить у парку, йде на прогулянку чи просто обирає бути активною, вона обирає шлях свідомого піклування про власне здоров’я та відновлення. Завдяки "Бігозбору" ця турбота набуває ще одного виміру: кожен подоланий учасниками кілометр перетворюється на допомогу ветеранам, які відновлюються після важких поранень. Цей проєкт об’єднує людей навколо руху, взаємної підтримки та відновлення", – коментує Оксана Панкіна, директорка з комунікацій IDS Ukraine.

У перші дні "Бігозбору" до команди вже долучилися понад 600 учасників. Для частини з них це вже третій сезон у складі команди "Зроби Next Step з “Моршинською”". Доєднатися до проєкту легко, необхідно лише зареєструватися на сайті Run Ukraine і синхронізувати свої тренування через застосунок Strava. Усі подолані кілометри автоматично відображатимуться в особистому кабінеті учасника та зараховуватимуться до загального результату команди.

"Лише в межах попередніх "Бігозборів" "Моршинська" спрямувала на реабілітацію важкопоранених ветеранів 3 мільйони гривень. ЗавдякБігозжуть усі охочі незалежно від віку чи рівня підготовки. Головне – бажання рухатися та підтримати важливу справу. За підсумками проєкту "Моршинська" перерахує 1 000 000 гривень на рахунок реабілітаційного центру NextStep Ukraine для відновлення українських ветеранів.

Приєднуйтеся до команди, фіксуйте свої кілометри та допомагайте тримати ритм відновлення разом!

 

Довідка про компанію: 

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі. Податковий внесок за 2025 рік складає 1,3 млрд грн, що на 12,7% більше порівняно з 2024 роком. Компанія надає роботу понад 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 370 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить понад 670 млн грн.

#реабілітація #ids_ukraine #nextstep #ветерани #run_ukraine #моршинська
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