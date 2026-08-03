"Моршинська", Run Ukraine і NextStep Ukraine запрошують долучатися до "Бігозбору" задля реабілітації ветеранів

"Моршинська" втретє долучається до масштабного благодійного проєкту "Бігозбір. Спека", який щороку проводить Run Ukraine. Для бренда, що популяризує цінності активного способу життя, руху та турботи про здоров’я, підтримка таких ініціатив є природним продовженням його філософії. Адже рух допомагає відновлювати сили не лише кожному з нас, а й тим, хто сьогодні проходить складний шлях повернення до повноцінного життя після поранень.

Головна мета проєкту – об’єднати українців навколо спорту та перетворити щоденну фізичну активність на допомогу підопічним реабілітаційного центру NextStep Ukraine.

Благодійний збір триватиме з 20 липня до 11 жовтня та завершиться Київським марафоном Незламності 2026. Протягом цього часу кожен зафіксований кілометр учасників команди "Зроби Next Step з “Моршинською”" бренд конвертуватиме у 10 гривень благодійного внеску на реабілітацію ветеранів.

"Ми віримо, що рух має силу змінювати життя. Коли людина біжить у парку, йде на прогулянку чи просто обирає бути активною, вона обирає шлях свідомого піклування про власне здоров’я та відновлення. Завдяки "Бігозбору" ця турбота набуває ще одного виміру: кожен подоланий учасниками кілометр перетворюється на допомогу ветеранам, які відновлюються після важких поранень. Цей проєкт об’єднує людей навколо руху, взаємної підтримки та відновлення", – коментує Оксана Панкіна, директорка з комунікацій IDS Ukraine.

У перші дні "Бігозбору" до команди вже долучилися понад 600 учасників. Для частини з них це вже третій сезон у складі команди "Зроби Next Step з “Моршинською”". Доєднатися до проєкту легко, необхідно лише зареєструватися на сайті Run Ukraine і синхронізувати свої тренування через застосунок Strava. Усі подолані кілометри автоматично відображатимуться в особистому кабінеті учасника та зараховуватимуться до загального результату команди.

"Лише в межах попередніх "Бігозборів" "Моршинська" спрямувала на реабілітацію важкопоранених ветеранів 3 мільйони гривень. ЗавдякБігозжуть усі охочі незалежно від віку чи рівня підготовки. Головне – бажання рухатися та підтримати важливу справу. За підсумками проєкту "Моршинська" перерахує 1 000 000 гривень на рахунок реабілітаційного центру NextStep Ukraine для відновлення українських ветеранів.

Приєднуйтеся до команди, фіксуйте свої кілометри та допомагайте тримати ритм відновлення разом!

Довідка про компанію:

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі. Податковий внесок за 2025 рік складає 1,3 млрд грн, що на 12,7% більше порівняно з 2024 роком. Компанія надає роботу понад 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 370 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить понад 670 млн грн.