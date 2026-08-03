Підтримаймо петицію про присвоєння Станіславу Гармашу звання Героя України посмертно

Станіслав Гармаш добровільно став на захист України 2 травня 2022 року. Він проходив службу у складі 203-го окремого батальйону та виконував бойові завдання на найважчих ділянках фронту — Донецькому й Запорізькому напрямках.

Для своїх побратимів Станіслав був не лише мужнім воїном, а й надійним другом, людиною з великим серцем, яка ніколи не залишала інших у біді. Він завжди був готовий прийти на допомогу, підтримати словом і ділом, розділити труднощі військової служби.

25 листопада 2025 року поблизу села Барвінівка Запорізького району Станіслав загинув під час виконання бойового завдання. До останнього подиху він залишався вірним військовій присязі, своїм побратимам та Україні.

За сумлінне виконання обов’язків Станіслав був відзначений нагородою командира 108-ї окремої бригади територіальної оборони «За сумлінну службу», а також отримав статус «Ветеран війни».

Станіслав віддав за свободу та незалежність нашої держави найдорожче — власне життя. Його мужність, самовідданість і вірність Україні заслуговують на найвище державне визнання.

Просимо кожного небайдужого підтримати петицію про присвоєння Станіславу Гармашу звання Героя України посмертно.

Кожен підпис — це не просто цифра. Це прояв вдячності воїну, який захищав нашу країну, та підтримка його рідних і побратимів.

Підпишіть петицію та поділіться нею з друзями й близькими. Герої живуть доти, доки ми про них пам’ятаємо.

https://petition.president.gov.ua/petition/266628

Вічна пам’ять і шана полеглому Захиснику України