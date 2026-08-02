Андрій Парубій завжди боровся за майбутнє України - Порошенко на фестивалі "ТуСтань! Шлях Героя!"

На Львівщині відбувся щорічний фестиваль української середньовічної культури «ТуСтань! Шлях Героя!». Цього року фестиваль присвячений пам’яті одного з його засновників, народного депутата України з фракції «Європейська Солідарність», Голови Верховної Ради України восьмого скликання, Коменданта Самооборони Майдану, Героя України Андрія Парубія.

Про роль Андрія Парубія як одного з лідерів творення європейської України говорили його друзі, однодумці і соратники. «Життя Андрія — це неймовірний шлях, який залишив вагомий відбиток в історії України. Сьогодні я дуже вдячний батькові Андрія Володимиру Івановичу, а також племінниці та похресниці Христині Парубій, які зібрали нас разом, щоб ми ще раз осмислили цей величезний внесок», – сказав лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко, повідомляється на сайті політсили.

«З Андрієм ми познайомилися ще у 1999 році, коли він був зовсім молодою людиною із бездоганною системою цінностей. Безкомпромісний, сміливий і водночас відкритий та довірливий. Людина, яка вміла по-справжньому дружити. Андрій Парубій дуже рано опинився в політиці, і Україна від цього тільки виграла. Пройшов шлях від організатора «Мовного майдану» до співавтора «Закону про мову». Він був тим, хто боровся за мову в житті та парламенті, і переміг», – нагадав Порошенко.

«Андрій був передусім державним діячем, який думав не про вибори. Пройшов шлях від коменданта Євромайдану до моменту, коли ми внесли зміни до Конституції щодо інтеграції в ЄС та НАТО. І тут у нього вийшло. Андрій щиро вірив у Бога. Коли я повернувся з Константинополя і запропонував, щоб парламент підтримав звернення до Вселенського Патріарха щодо надання Томосу, Андрій сказав дати йому на це 24 години. І він зробив це. Він пройшов увесь шлях боротьби за Православну Церкву України та стояв поруч зі мною на Фанарі під час отримання Томосу», – зазначив Петро Порошенко.

«Андрій доклався до розбудови української армії. Ще під час Майдану він очолював сотні самооборони, які згодом долучилися до перших батальйонів Нацгвардії і пішли на фронт в березні 2014 року. Андрій Парубій зробив невимовно багато для України. Дякую кожному, хто допоміг вшанувати його пам’ять та підписав петицію про присвоєння йому звання Героя України. Хто підписав петицію про присвоєння імені Андрія Парубія вулиці в Києві, і окрема подяка за це нашій команді в Київраді. У Львові також є вулиця імені Андрія Парубія, і ми вдячні за це Львівській міській раді», – сказав лідер партії.

«Скільки б Андрій не зробив гарних справ, він ніколи не дивився в минуле — тільки в майбутнє. І найкращим вшануванням пам’яті для нього було б членство України в Європейському Союзі та НАТО. Збереження і розвиток європейської держави України та перемога над нашим споконвічним ворогом. Ми все для цього зробимо. І нехай з року в рік твоє ім’я збирає довкола себе так багато вірних Україні людей», – наголосив Петро Порошенко.