Онлайн-школа ThinkGlobal запускає ШІ-консультанта та застосунок для батьків

Українська ліцензована дистанційна школа для 1–11 класів готує до запуску власного віртуального консультанта: він відповідає голосом і має вигляд живої людини у відеовікні. Другий продукт, застосунок для батьків, працює з липня. Обидва рішення з'являються напередодні набору на 2026/2027 навчальний рік.

Консультант, який говорить голосом

Від класичного чат-бота новий сервіс відрізняється каналом спілкування: користувач не читає відповідь, а бачить і чує її. Запит можна набрати текстом або промовити вголос, після чого анімований співрозмовник відповідає у відеовікні, наче на відеодзвінку. Консультанта винесено у плаваючий віджет поверх будь-якої сторінки сайту. У такий спосіб дистанційна школа ThinkGlobal закриває перший рівень підтримки: вступ, документи, формати, вартість і розклад. Наступний етап розробки – двосторонній відеозв'язок.

Дані про навчання – у застосунку

Із 7 липня 2026 року доступний ThinkGlobal Parent App – безоплатний застосунок для iPhone та Android. У ньому – оцінки, відвідування й результати тестувань у реальному часі, звіти про успішність, баланс і вхід на платформу з уроками.

Формати навчання на 2026/2027

Найбільше навантаження дає онлайн-школа повного дня – формат, що замінює очну школу живими уроками щодня. Лінійка виглядає так:

Повний день (1–11 клас) – до 5 живих уроків на день у молодшій школі та до 6 у старшій, математика, англійська й українська щодня.

– до 5 живих уроків на день у молодшій школі та до 6 у старшій, математика, англійська й українська щодня. Друга зміна (1–11 клас) – два живі уроки щодня в другій половині дня.

– два живі уроки щодня в другій половині дня. Базова школа (1–11 клас) – платформа з теорією та контрольними, живі уроки за бажанням.

– платформа з теорією та контрольними, живі уроки за бажанням. Екстернат (1–11 клас) – програма за індивідуальним графіком і контрольні онлайн.

– програма за індивідуальним графіком і контрольні онлайн. Репетитор і літній табір онлайн – для точкових завдань і канікул.

Результати підтверджують підхід: у рейтингу НМТ-2025 школа ThinkGlobal посіла перше місце за середнім балом з математики серед дистанційних закладів освіти, а з англійської мови ввійшла до топ-5 серед усіх шкіл країни (дані УЦОЯО).

Екстернат без щоденних уроків

Родинам, яким не підходить звичайний шкільний розклад, а також тим, хто живе за кордоном, школа пропонує екстернат: за рік можна закрити два класи й отримати свідоцтво державного зразка.

Набір на новий навчальний рік

Набір стартує вже в серпні, а перший тиждень навчання доступний безоплатно, з реальними уроками й куратором: родина встигає перевірити формат до вересня і ухвалити рішення без поспіху.