Місто проти спеки: як KAN гасить «тепловий острів» у своїх кварталах

Міста плавляться від спеки. На термометрах +30, а в центрі Києва – ще більше. Кліматологи називають це «міським островом тепла»: влітку в столиці в середньому на 5°C тепліше, ніж у селах і містечках. Причина: багато асфальту та бетону, щільна забудова і мало зелені створюють поверхні, які вдень накопичують тепло, а вночі повільно його віддають. І місто не встигає охолонути.

Дослідники порівнювали озеленені та «голі» райони в різних кліматичних поясах і визначили, що дерева майже вдвічі зменшують ефект теплового острова, а там де їх менше температура в середньому вища на 1,5°C. Та й на супутникових знімках українських міст видно: чим менше рослинності і більше твердих покриттів, тим сильніша температурна аномалія над конкретною ділянкою забудови.

Тобто те, яким буде двір — асфальтованим паркінгом чи тінистим сквером із водою, — це вже не питання естетики. А безпеки й комфорту влітку для мешканців. Забудовники щоліта отримують живий зворотний зв'язок. Приміром, девелопер KAN на досвіді кількох великих житлових кварталів поступово перевів боротьбу зі спекою з розряду «побажань» у фундаментальне проєктне рішення ще на етапі будівництва.

«Коли у твоїх кварталах за 25 років народилося 6 000 дітей, а загальна кількість мешканців зросла до 60 000, ти починаєш оцінювати роботу інакше. Ми давно не міряємо успіх лише зданими метрами. Справжній показник якості сьогодні — це наскільки прохолодно у дворі під час серпневої спеки. Тому всі рішення щодо озеленення та води ми закладаємо ще на рівні генплану, адже будуємо екосистеми, які мають працювати для кількох поколінь», — кажуть у компанії.

Що насправді охолоджує двір?

Урбаністи й ландшафтні архітектори оперують не окремими «фішками», а комплексом рішень, які працюють разом. Менше розжарених твердих поверхонь, більше живої зелені, води, яка випаровується, і продумана тінь там, де людина справді проводить час — на лавці, дитячому майданчику, пішохідній доріжці.

Дорослі дерева замість саджанців

Класична проблема нового будівництва в тому, що від щойно висадженого саду відчутна тінь з'являється років за 10–15. Протягом 25 років компанія KAN еволюціонувала у своїх підходах і одразу висаджує сформовані дерева з розвиненою кроною, бо, прагнуть, щоб мешканці отримували комфортне середовище одразу після заселення, а не чекали десятиліттями, поки дерева виростуть. Це рази дорожче за саджанці й вимагає спецтехніки та складної логістики, зате природний мікроклімат з'являються буквально з дня заселення.



На території ЖК «Файна Таун» KAN уже висадили близько трьох тисяч сформованих дерев кількох десятків видів — від хвойних, які лишаються зеленими цілий рік, до сакур і декоративних слив, які формують загальне відчуття «живого» двору. У новіших проєктах зелено навіть на даху будівлі — на висоті понад 90 метрів ростуть сформовані сосни-бонсай та ялівці, підібрані з урахуванням умов експлуатації покрівлі.

Живильна волога

Класичні фонтани, «сухі» фонтани без чаші, декоративні басейни, штучні струмки й невеликі біоставки — випаровування забирає тепло з повітря. Ефект локальний, зазвичай у радіусі кількох метрів, але саме там, де люди зупиняються відпочити.



У кварталах KAN цей принцип реалізований у кількох формах: у житловому комплексі Respublika облаштували дві зони «сухих» фонтанів на 6 і 7 струменів, і відзначили, що біля них на 3–5°C прохолодніше, ніж на відкритій ділянці двору. Там же є й біоставок площею близько 185 м², який завдяки постійному випаровуванню й рециркуляції води створює власну вологу прохолодну зону навколо, попутно виконуючи роль природного фільтра — очищення відбувається через кореневу систему 700 висаджених прибережних рослин, без хімії.

«Дощовий туман»

Знайомий нам із спекотних країн Середземномор'я, «дощовий туман» поступово доходить і до українських житлових кварталів: спеціальні форсунки розпилюють воду в дрібний туман, який охолоджує повітря, не змочуючи людей і одяг.



У ЖК Файна Таун від KAN така система — перша реалізована в житловому комплексі в Україні — займає близько 40–50 м² на променаді й нараховує 30–40 форсунок. Вона здатна знижувати температуру на 7–8°C, а вмикається не за розкладом, а щойно на вулиці стає жарко.

Двори без автомобілів

Асфальт і машини у дворі — це додаткові квадратні метри розжареного покриття. Сховати авто під землю чи на периметр і віддати всю територію під зелень і пішохідні маршрути — означає прибрати саме джерело перегріву, а не долати його наслідки.



Звільнивши внутрішні двори від автомобілів у комплексах Файна Таун, Respublika та Tetris Hall, KAN кардинально змінив пропорції простору. Відсутність машин дозволяє віддати під повноцінне озеленення до 35% загальної площі території. Для порівняння: у типовій конкурентній забудові цей показник рідко перевищує 10%. Завдяки заміні розжареного асфальту на газони та тінисті алеї, температура в таких дворах на 2–3°C нижча.

Мікроклімат як частина продукту, а не додаток до нього

Тепловий острів у місті нікуди не зникне — будуватимуть ще щільніше, а спекотних днів, за прогнозами кліматологів, буде ще більше. Але проєкти, що будує KAN, свідчать: боротьба зі спекою — це не про один вдалий елемент благоустрою, а про те, як рано забудовник починає про неї думати. Окреме дерево, фонтан чи двір без машин не врятують від спеки — рятує система, у якій усі ці рішення закладені одночасно, ще на етапі планування.

У KAN формулюють це просто: наступні 25 років роботи будуть про те саме, про що й попередні, — про пошук рішень, які роблять життя людей комфортнішим просто зараз, а не «колись, коли виросте сад». І якщо ця логіка стане нормою для галузі, а не винятком, то для мешканців українських міст це означатиме одне: спекотне літо перестане бути тим, що просто доводиться перетерпіти.