Schneider Electric та AMD представили перший еталонний дизайн платформи Helios для прискорення розгортання AI Factory

Schneider Electric, світовий лідер у сфері енергетичних технологій, та AMD сьогодні оголосили про спільно розроблений і підтверджений еталонний дизайн для стоєчного рішення AMD Helios, який пропонує масштабовану архітектуру для швидшого розгортання високощільних AI-середовищ із меншими ризиками та нижчою складністю. Цей еталонний дизайн став першим результатом співпраці Schneider Electric і AMD та підтверджує спільне прагнення компаній спростити розгортання AI Factory.

Новий еталонний дизайн став першим у своєму роді, розробленим для підтримки високощільних AI-навантажень на стоєчному рішенні Helios. Платформа працює на базі графічних процесорів AMD Instinct™ MI455X, процесорів AMD EPYC™ 6-го покоління, мережевих адаптерів AMD Pensando™ Vulcano NIC і відкритої програмної екосистеми ROCm™. AMD Helios створена для забезпечення проривної продуктивності у сфері штучного інтелекту завдяки вдосконаленим обчислювальним можливостям, високій пропускній здатності міжз'єднань, збільшеному обсягу пам'яті та інтеграції на рівні системи. Це дає змогу клієнтам швидше виконувати масштабніші й складніші AI-навантаження, одночасно оптимізуючи енергоспоживання та ефективність.

Оскільки AI-навантаження висувають до інфраструктури дата-центрів безпрецедентні вимоги, еталонні дизайни надають архітекторам і операторам дата-центрів протестовані та масштабовані рішення, здатні витримувати нові рівні щільності потужності, вимоги до охолодження та експлуатаційної складності. Завдяки моделюванню роботи фізичної інфраструктури дата-центрів ці попередньо перевірені архітектурні рішення скорочують етап проєктування, визначаючи оптимальну організацію систем електроживлення, охолодження та ІТ-інфраструктури для створення надійного, масштабованого й готового до AI дата-центру. Еталонний дизайн AMD Helios охоплює чотири технічні напрями: електроживлення об'єкта, охолодження об'єкта, ІТ-простір і програмне забезпечення для управління життєвим циклом.

«Сьогодні організаціям потрібні комплексні еталонні дизайни, готові до роботи зі штучним інтелектом, які дають змогу швидше переходити від етапу планування до розгортання з меншими ризиками», — зазначив Маніш Кумар, виконавчий віцепрезидент підрозділу Secure Power & Data Centers компанії Schneider Electric. «У співпраці з AMD ми створили інженерно підтверджений еталонний дизайн, який поєднує передові AI-обчислювальні платформи, енергетичні технології та практичні рішення для дата-центрів, допомагаючи клієнтам із більшою впевненістю, ефективністю та швидкістю розгортати масштабовані високощільні AI-середовища».

«Інфраструктура для штучного інтелекту стрімко еволюціонує до повноцінних AI Factory, а це вимагає, щоб обчислення, мережі, електроживлення та охолодження проєктувалися як єдина система з самого початку», — сказав Форрест Норрод, виконавчий віцепрезидент і генеральний менеджер бізнес-групи Data Center Solutions компанії AMD. «AMD Helios — це відкрита стоєчна архітектура, створена для забезпечення продуктивності, ефективності та гнучкості, необхідних для AI-навантажень нового покоління. Спільно зі Schneider Electric ми розробили підтверджений еталонний дизайн, який надає клієнтам практичну основу для прискорення розгортання високощільної AI-інфраструктури, зменшення ризиків інтеграції та впевненішого й ефективнішого масштабування».

Еталонний дизайн прискорює розгортання AMD Helios

Нова співпраця об'єднує інновації AI-платформи AMD та експертизу Schneider Electric у сфері електроживлення, охолодження й цифрової інфраструктури, створюючи більш інтегрований підхід до розгортання як нових AI Factory, так і високощільних модернізованих інфраструктур. Еталонний дизайн підтримує:

Модульні багатокластерні середовища з AI-кластерами ІТ-потужністю до 10,4 МВт для нових (greenfield) проєктів.

Високощільні AI-навантаження до 246 кВт на одну стійку.

Передове рідинне охолодження на базі CDU-рішень Motivair by Schneider Electric і гібридних повітряно-рідинних систем, здатних відводити до 84% тепла.

Підхід Digital First до побудови інфраструктури, який включає:

перевірку електротехнічних і теплових рішень за допомогою інструментів моделювання ETAP та EcoStruxure™ IT Design CFD, що забезпечують моніторинг і аналітику в режимі реального часу, прогнозне технічне обслуговування на основі AI та оптимізацію роботи систем електроживлення, охолодження й ІТ-інфраструктури;

інтегровані можливості Electrical Digital Twin для моделювання, аналізу та управління ефективністю інфраструктури;

підтримку з боку AVEVA Unified Operations Center для моніторингу в режимі реального часу та повної операційної видимості.

Розгортання інфраструктури електроживлення та охолодження відповідно до вимог платформи AMD Helios, що знижує складність інтеграції та ризики впровадження.

Вищу енергоефективність із можливістю досягнення показника PUE на рівні приблизно 1,12 за повного навантаження.

Еталонний дизайн уже пройшов валідацію відповідно до стандартів ANSI для впровадження у США. У майбутньому планується розширити цю архітектуру, щоб забезпечити підтримку стандартів IEC для реалізації проєктів у всьому світі.

Про компанію Schneider Electric

Schneider Electric – глобальний лідер у сфері енергетичних технологій, який підвищує ефективність і сприяє сталому розвитку через електрифікацію, автоматизацію та цифровізацію промисловості, бізнесу та житлових просторів. Технології компанії дозволяють будівлям, дата-центрам, фабрикам, інфраструктурі та енергомережам функціонувати як відкриті, взаємопов’язані екосистеми, підвищуючи продуктивність, стійкість та екологічність.

Портфель компанії включає інтелектуальні пристрої, архітектури, визначені програмним забезпеченням, системи на базі штучного інтелекту, цифрові сервіси та професійні консультаційні послуги. Маючи 160 000 співробітників і 1 мільйон партнерів у понад 100 країнах, Schneider Electric стабільно входить до числа найбільш сталих компаній світу. Дізнайтесь більше на сайті https://www.se.com/ua/uk/