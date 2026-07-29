У Києві 30 липня відбудуться Ukrainian Investment Congress та конкурс «Інтер’єр року 2026»

У Києві в четвер, 30 липня, відбудуться Ukrainian Investment Congress та XVII Всеукраїнський щорічний архітектурний конкурс «Інтер’єр року 2026».

Захід пройде на третьому поверсі Конгресно-виставкового центру «Парковий» за адресою: Паркова дорога, 16а.

Ukrainian Investment Congress позиціонується як професійний майданчик для зустрічі інвесторів, девелоперів, представників будівельної галузі, архітекторів, дизайнерів і керівників компаній, які працюють на українському ринку нерухомості.

За інформацією організаторів, програма конгресу передбачає участь понад 6 тис. відвідувачів і більш як 100 спікерів, проведення 15 панельних дискусій, а також роботу понад 50 виставкових стендів. Основними завданнями заходу визначено пошук партнерів та інвесторів, презентацію нових проєктів і технологій, розвиток ділових контактів та обговорення перспектив українського інвестиційно-будівельного ринку.

Одночасно в КВЦ «Парковий» відбудеться XVII Всеукраїнський щорічний архітектурний конкурс «Інтер’єр року 2026», організований медіагрупою DMNTR. Конкурс об’єднує дизайнерів інтер’єру, архітекторів, девелоперів, підприємців та інвесторів і має на меті популяризацію реалізованих архітектурних та інтер’єрних рішень.

У межах конкурсу представлені проєкти житлових інтер’єрів різної площі, приватних будинків, офісів і комерційних приміщень, закладів HoReCa, громадських та адміністративних будівель. Окремі номінації передбачені для предметного дизайну, ландшафтної архітектури, освітлення та нереалізованих проєктів і візуалізацій.

Організатори зазначають, що конкурс має продемонструвати рішення, які підвищують додану вартість об’єктів нерухомості, сприяють їх продажу та формують нові стандарти якості житлового і комерційного простору.

Програма заходу та реєстрація доступні на сайті: www.ibc-ua.info/program.

Телефони для довідок:

+380 77 777 25 47

+380 44 461 91 28

Адреса проведення: КВЦ «Парковий», Паркова дорога, 16а, Київ, третій поверх.

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