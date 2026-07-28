Порошенко пам'яті Гліба Бабича: вулиці названі на його честь, щоб про нього питали діти, які його не знали

Чотири роки тому поблизу Ізюма на Харківщині загинув військовий, поет, громадський активіст і лідер ветеранської організації "Res_Publika. Брати по Зброї" Гліб Бабіч. Друзі і побратими цього дня діляться своїми спогадами про Гліба.

"Подай мені піксель і зброю…", – написав Петро Порошенко на сторінці у Facebook.

"Чотири роки, як росія вбила нашого Гліба Бабіча… Здається, ніби ми давно б мали звикнутись, а виходить зовсім навпаки. З кожним роком все гостріше і гостріше розумієш, скільки всього наш "Лєнтяй" не встиг", – зазначає Порошенко.

"Гліб встигав так багато за короткий час, що іноді видавалось, що для нього існує якийсь інший вимір часу, не наш. Шість ротацій на фронті, і при цьому — написані вірші, видана книга, заснована громадська організація. А поруч завжди були побратими, яких він тягнув на собі навіть тоді, коли сам був виснажений. Він не ділив своє життя на "військове" та "цивільне". Для нього воно було єдиним, бо необхідно було боронити і землю, і сенс, зарадиякого цю землю треба відстояти", – пише Порошенко.

"Миколаїв пам’ятає його своїм. Побратими з "Едельвейсів" пам’ятають командира, який ішов у бій першим. "Брати по Зброї" носять тепер його ім’я, як зобов’язання. І вулиці, за які ми боролись в Києві та Миколаєві — це наш спосіб зробити так, щоб про нього згодом питали діти, які ніколи його не знали", – зазначає п’ятий Президент.

"Найважче — це моменти, коли розумієш, що більше не почуєш, як він регоче на весь Будинок офіцерів, чи як буркотить, коли щось робиться не так, як він задумав. Той регіт і те буркотіння — вони й досі десь орієнтир, коли важко.Чотири роки без тебе, Глібе. Прапор несемо й далі. Честь, брате!", – пише Порошенко.

До 2019 року Гліб Бабіч був командиром взводу 10-ї ОГШБр. Після 24 лютого 2022 року став бійцем сил ТрО Києва. Написав понад 500 пісень та віршів. Пісні на його вірші виконує гурт Kozak System – "Подай зброю", "Сила і зброя", "Досить сумних пісень", "Свобода наче любов", "Мольфар", "Ті, що тримають небо над Різдвом" та "Не покинь".

Гліб Бабіч втілював в життя багато проєктів допомоги армії. Комплекси оптичної розвідки, які він спроєктував вздовж лінії фронту, врятували багато життів українських воїнів. Ветеранська організація "Res_Publika. Брати по Зброї" тепер носить його імʼя, а її учасники з початку повномасштабного вторгнення воюють на фронті.

У жовтні 2023 року ініціативна група киян запропонувала перейменувати вулицю Канальну на честь Гліба Бабіча. У додатку "Київ Цифровий" відбулося голосування. У січні 2024 року Київрада ухвалила рішення щодо перейменування вулиці на честь Героя і Поета. Також на його честь була перейменована колишня вулиця 8 Березня, розташована у Заводському районі рідного міста Гліба Бабіча – Миколаєва.