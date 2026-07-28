6 вересня відбудеться перший Ukrainian Padel Expo by SBM Agency з виступами спікерів та падел-кортом під відкритим небом

6 вересня в київському інноваційному парку UNIT.City (вул. Дорогожицька, 3, корпус В12) відбудеться перша всеукраїнська конференція Ukrainian Padel Expo. Організаторами заходу виступають Українська падел федерація, інноваційний парк UNIT.City та Sport Business Media Agency.

Мета заходу – об'єднати на одному майданчику всіх, хто причетний до розвитку падел в Україні: власників клубів, інвесторів, тренерів і любителів гри. Подія має стати платформою для обміну досвідом, презентації нових проєктів і обговорення перспектив розвитку падел-індустрії в країні, від будівництва кортів до формування спортивних спільнот.

Серед цільової аудиторії Ukrainian Padel Expo – власники та інвестори спортивних клубів, девелопери нерухомості, оператори падел-кортів, тренери і спортивні менеджери, представники спортивних федерацій, органів державної влади та громадських і благодійних організацій, спортивні бренди й медіа, а також усі, хто вже грає в падел або лише цікавиться цим видом спорту.

Ukrainian Padel Expo є одним із інструментів реалізації довгострокового бачення Української падел федерації щодо розвитку паделу в Україні. Серед ключових пріоритетів – розбудова спортивної інфраструктури, підготовка тренерів і суддів, підтримка клубного руху та міжнародне співробітництво. Захід, який відбудеться у партнерстві з інноваційним парком UNIT.City, об'єднає спортивну спільноту, бізнес, інвесторів і міжнародних партнерів для популяризації паделу та зміцнення позицій України у світовій падел-спільноті.

Під час Ukrainian Padel Expo Українська падел федерація представить ключові напрями розвитку паделу в Україні та своє бачення майбутнього цього виду спорту.

Упродовж дня на конференції виступатимуть понад 40 спікерів – представники індустрії, бізнесу та ті, хто грає в падел за покликом серця. Просто неба працюватиме демонстраційний падел-корт від Adidas, де гості зможуть побачити гру наживо. На території заходу також діятимуть тематичні зони партнерів. Протягом дня організатори очікують близько 1000 гостей.

Учасники зможуть познайомитися з практичними кейсами розвитку клубів і падел-кортів, знайти потенційних партнерів, обговорити інвестиційні можливості та долучитися до формування професійної падел-спільноти України, а також побачити показові матчі, познайомитися з тренерами та спробувати падел.

Вже незабаром буде анонсовано відкриття реєстрації та продаж квитків на захід. Стежте за анонсами на сайті SportBusiness.Media.



Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер заходу