Відкрите звернення діабетичної спільноти України щодо необхідності збереження доступності, безпеки та персоналізованого підходу в системі реімбурсації інсулінів

Ми, представники діабетичної спільноти України – людей із цукровим діабетом та їхніх родин, пацієнтських організацій, медичної спільноти та всіх, хто бере участь у забезпеченні доступності якісного лікування, – звертаємося до керівництва держави, органів влади та суспільства у зв'язку з необхідністю відкритого професійного обговорення запропонованих змін у системі реімбурсації лікарських засобів для людей із цукровим діабетом.

Йдеться про проєкт Постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання реімбурсації лікарських засобів", який перебуває на громадському обговоренні до 5 серпня 2026 року та передбачає зміни у підходах до відшкодування вартості лікарських засобів, зокрема препаратів інсуліну.

Масштаб питання є значним. За даними Національної служби здоров'я України та Електронної системи охорони здоров'я, система реімбурсації інсулінів охоплює понад 300 тисяч людей із цукровим діабетом, 1 типу та 2 типу , які отримують інсулінотерапію. Особливої уваги потребують понад 11 тисяч дітей в Україні, для яких попереду все життя!

Враховуючи життєву важливість інсулінотерапії для людей із цукровим діабетом, а також складність запропонованих змін, вважаємо необхідним забезпечити широке професійне обговорення їхніх можливих медичних, соціальних та економічних наслідків до прийняття остаточних рішень.

Основне занепокоєння діабетичної спільноти викликає запропонований підхід до визначення вартості відшкодування інсулінів, який може не враховувати індивідуальні особливості перебігу цукрового діабету у кожної людини, клінічні потреби пацієнтів, відмінності між різними формами випуску препаратів та технологіями їх введення.

Важливо, щоб запропоновані зміни відповідали сучасним принципам персоналізованої терапії, відповідно до яких вибір лікування має ґрунтуватися на індивідуальних потребах людини та забезпечувати ефективний і безпечний контроль захворювання.

На нашу думку, запропоновані зміни потребують всебічного аналізу можливих наслідків для людей із цукровим діабетом, оскільки неврахування особливостей перебігу захворювання, різних планів інсулінотерапії, які визначає лікар-ендокринолог відповідно до індивідуальних потреб людини, а також відмінностей між різними формами препаратів та технологіями їх введення може вплинути на результати лікування, призвести до зростання ризиків ургентних госпіталізацій та розвитку тяжких ускладнень, а в перспективі – сприяти збільшенню інвалідизації, особливо серед найбільш вразливих категорій пацієнтів.

Сучасна система забезпечення інсулінами має оцінюватися не лише за показником вартості закупівлі чи відшкодування, а й за здатністю забезпечувати належний контроль діабету, підтримувати персоналізований підхід до лікування та запобігати розвитку ускладнень.

Особливої уваги потребують пацієнти, для яких стабільність та безперервність інсулінотерапії мають критичне значення: діти та підлітки, вагітні жінки, люди з порушеннями зору, пацієнти похилого віку, люди з особливими потребами щодо точності дозування інсуліну, а також пацієнти з індивідуальною непереносимістю або алергічними реакціями на окремі препарати інсуліну.

Враховуючи викладене, діабетична спільнота України захищає право людей із цукровим діабетом на доступ до безпечного, ефективного та персоналізованого лікування і закликає врахувати ці принципи при формуванні системи реімбурсації інсулінів.

Пропонуємо:

1. Враховувати при визначенні умов реімбурсації інсулінів не лише вартість діючої речовини, а й форму випуску препарату, технологію введення та клінічні потреби людини з діабетом.

2. Забезпечити збереження права лікаря-ендокринолога визначати індивідуальний план інсулінотерапії відповідно до медичних показань, керуючись діючими клінічними протоколами та потребами конкретної людини з діабетом.

3. Забезпечити гарантоване залучення представників діабетичної спільноти України, пацієнтських організацій та медичної спільноти до подальшого опрацювання змін у системі реімбурсації інсулінів.

4. Передбачити перехідний період для впровадження змін у системі реімбурсації інсулінів з метою недопущення переривання лікування та забезпечення безперервності інсулінотерапії.

Ми закликаємо Кабінет Міністрів України, Міністерство охорони здоров'я України та всі відповідальні органи державної влади забезпечити відкритий професійний діалог із представниками діабетичної спільноти перед прийняттям остаточних рішень.

Діабетична спільнота України готова надати експертну підтримку та долучитися до пошуку рішень, які одночасно забезпечать доступність якісного лікування для людей із діабетом і відповідальне використання державних ресурсів.

Звернення відкрите для підписання представниками пацієнтських організацій, медичних асоціацій, громадських об'єднань та благодійних фондів України.